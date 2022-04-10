見到寵物就諗起出軌前度　港女欲棄養　阿媽堅持照顧1句話獲激讚

有些人飼養動物之前僅憑一腔熱情衝動行事，由於沒有再三思量，導致寵物最終被遺棄。近日有女生發文表示自己的朋友剛分手，打算棄養與前度共同飼養的寵物犬，聲稱看到小狗就會想起前度。女生認為「隻狗真係好陰功」，幸而該朋友的母親堅決留下小狗照顧。網民一方面狠批樓主朋友冷血，另一方面讚揚「個阿媽三觀最正」。



樓主表示自己的朋友不想看到小狗就想起出軌的前度，所以不想再養小狗，但男方又不肯接小狗回去，令小狗面臨被遺棄的局面。（電影《再見亦是狗朋友2》劇照）

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樓主在香港討論區表示，自己有1位女性朋友近日因為男友「玩交友app偷食」而提出分手，卻苦了兩人共同飼養的1隻寵物犬。樓主指友人起初拍拖時，小狗跟女方住，男方間中會上門過夜，兩人會自稱是小狗的爸爸媽媽。可是分手後，友人即表示見到小狗就會想起前男友，不想繼續飼養，但男方又不願意接手，所以友人打算把寵物狗送到愛護動物協會。

幸而，樓主友人的母親得知此事後即時阻止，更斥責女兒「你諗起前度係你嘅事，關隻狗咩事」，並堅持留下小狗照顧，才令小狗不致被遺棄。事後樓主慨嘆，因分手而棄養動物的行為不當，呼籲網民如未有結婚打算，便不應與伴侶一起養寵物。

樓主的朋友與男友熱戀時，2人自稱是小狗的「爸媽」，可是分手後卻都不想承擔飼養寵物的責任，令樓主氣憤不已。（電影《再見亦是狗朋友2》劇照）

有網民提出情侶會否棄養動物與結婚與否無關，反而與責任心相關，並認為事件中女生的媽媽是「三觀最正嘅人」。另一方面，亦有網民以「過來人」身份表示自己有類似經歷，因「睹動物思人」而有情緒困擾，所以認為樓主朋友的行為情有可原，但也有網民反駁「唔通望住個仔諗起前夫又送去孤兒院咩」，認為棄養行為「冷血」。

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