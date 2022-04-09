見顧客肚太大以為孕婦　店員想提醒飲食禁忌被回一句好尷尬

說話是一門大學問，如何善意提醒別人需運用恰當的表達技巧。1名在飲料店上班的台灣女生於討論區發文分享1件糗事，日前1名肚子很大的女顧客前來買1杯蜂蜜蘆薈，她打算好心提醒對方孕婦不能吃蘆薈，着急地問對方是否孕婦，怎料原來是她誤會了，立即「尷尬到想挖洞」，並強調「嗚，我也是出於好心哪」。



1名在飲料店上班的台灣女生於討論區發文分享1件糗事，日前她誤會1名肚子很大的女顧客是孕婦，立即「尷尬到想挖洞」。（《在咖啡冷掉之前》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「小心蘆薈！」為題發文表示，日前1名肚子很大的女顧客前來買飲料，看了很久飲料單後點了1杯蜂蜜蘆薈，此時她的內心在天人交戰，糾結到底該不該提醒對方孕婦不能吃蘆薈，隨後還小聲地問身旁的同事估計女顧客是不是孕婦，但同事只丟下一句「我不知道欸，蠻像的，但不知道啦」，然後就去製作飲料了。

她很着急，最後還是決定問「不好意思請問是孕婦嗎？」，怎料女顧客回答「蛤？我不是」。得悉弄錯後，她立即「尷尬到想挖洞」，頭也快抬不起來，一直說不好意思，雖然對方笑着說沒關係，但她猜想「心裏應該已經把我掐死了」。在旁的同事說她「真的好失禮」，店長嘆道「人還是不能做平常不會做的事啊。（關心客人的部份）」。

該名女店員「尷尬到想挖洞」，頭也快抬不起來，一直說不好意思，雖然對方笑着說沒關係，但她猜想「心裏應該已經把我掐死了」。（《在咖啡冷掉之前》劇照）

不少網民安慰樓主「為妳的善良拍拍」，同時建議不會得失顧客又能提醒的方法，「下次改說：『是自己喝嗎？還是送人呢？ 這邊提醒這款飲料不適合孕婦呦』」、「可以禮貌性的說蘆薈偏冷，生理期跟懷孕不適合喝喔」、「建議你們用個小貼紙把孕婦不建議吃蘆薈貼在菜單上，然後不管客人看起來幾個月都不要提醒，以避免這種尷尬或遇到不喜歡被提醒的客人」。

不過，不少網民指出，孕婦其實是可以喝蘆薈飲料，「會誘發宮縮的蘆薈素在葉片表層，作為飲品的蘆薈果肉沒有這個，孕婦並不是不能食用，誘發宮縮也不是流產、早產主因」。

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