女生旺角被陌生男跟蹤疑偷拍　向店員遞紙條求救　獲讚冷靜警覺高

「唔好意思！我俾灰色衫男人跟蹤！」。無論是否身處人多擠迫的地方，女生都要時刻保持警覺，勇敢保護自己！有手錶店發文指，昨日（16日）有女客人來到位於旺角的門市，一進店卻面有難色，1名男子緊隨其身後，店員感異樣遂詢問他們有何需要，結果女客人遞上紙條求救，男子見事敗後即奪門而去。手錶店大讚女事主警覺性高，又提醒女士們「有事唔好怕，要出聲先幫到你」。



女客人寫下紙條道「唔好意思！我俾灰色衫男人跟蹤」，向店員求救。（IG「vintagewatcheshk」圖片）

手錶店在Instagram發帖公開事件，指昨日1位女客人來旺角樓上店門市更換手錶電芯，待店員整理好約半小時後，女客人再到店取回。當時1名灰色上衣男子緊隨女客人身後，「可以用衝住入嚟舖頭嚟形容」，店員本來以為兩人相識，惟女客人一直面有難色，「女客人行到邊，灰衫男都跟到貼」，因而感覺不對勁，遂分別詢問兩人有何需要。

女客人聽見後即微聲要求紙和筆，並寫下紙條道「唔好意思！我俾灰色衫男人跟蹤」，最終灰衣男知道事敗即離開店舖，女客人亦鬆一口氣。她向店員表示，到手錶店前已被灰衣男跟蹤了2間店舖，其間對方一直將手提放耳邊扮聽電話，實情應是在偷拍。最後店內另一對情侶客人願意護送女事主離開，到安全地方。

帖文大讚女事主警覺性高，而且留在比較多人位置不離開，同時又用方法通知其他人她被跟蹤，希望藉此事提醒各位女士提高警覺性，「有事唔好怕，要出聲先幫到你！而身邊嘅人都唔好怕，可以多口問句有咩可以幫到手」。

有女網民表示自己跟友人在旺角街頭同樣被跟蹤過，最終鼓起勇氣大喊會報警，對方才急急離開。（資料圖片）

帖文一出即引來關注，有網民表示幸好女事主夠冷靜應對，「好醒目個女仔」，又指驚慌下寫紙條仍滿有禮貌，有人亦感謝店員夠警覺，願意守望相助，「好人有好報，多謝你出post（帖文）提大家」。

有網民就分享自身經歷，指前幾晚下樓取快遞時都被人跟蹤，「所以行路千祈唔好只顧住撳電話，一定一定要留意身邊人事」，亦有人表示自己跟友人在旺角街頭同樣被跟蹤過，最終鼓起勇氣大喊會報警，對方才急急離開，其實個時都係好驚，但起碼畀佢知女仔唔係好恰」。

同場加映：港鐵風褸男公事包藏鏡頭掃腿 疑偷拍女生裙底 網民睇相話係慣犯

乘搭交通工具時遇到陌生人過份靠近，都要小心提防！早前有網民在討論區上載影片，指女友人乘坐港鐵時疑遭偷拍裙底，1名男子異常靠近，並用公事包不斷磨擦她的腿，女友人感奇怪遂拿起手機拍下其舉動，發現男子公事包內藏有迷你攝影機，但由於「嚇到成身震晒」，沒有即時大聲質問男子。有網民直言事件屬「偷拍斷正」，認為不應放過他，亦有人稱見過該男子向其他女乘客入手，可能是慣犯。

