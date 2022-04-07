港男買燒肉拜山後回店要求斬件　因店員一句話公審燒味店反遭恥笑

「幫得就幫」可以是人情，但不一定是道理。有港男在社交平台分享指，在大埔1間燒味店買燒肉及雞去掃墓，拜完後回來要求店員斬件時，被怨「阻住做生意」，令他感到不忿，遂貼圖公審該店，反遭其他網民群起恥笑，批評他是「典型西客」，「比較難理解為什麼間店咁好仲肯幫你」。



港男今年途徑燒味店時見到長長人龍，令他感到不忿，「呢間都咁多人幫襯！真係數臭你！」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

該港男在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指去年清明節到大埔燒味店買燒肉及1隻全雞掃墓，拜山後就拿回店要求斬件，店員則大感不滿，「喺度咦咦哦哦，話阻佢做生意」，但樓主認為當時正值下午時分，店內人不多，「拜完都下午啦」。今年途徑燒味店時發現仍有長長人龍，令他感到不忿，「呢間都咁多人幫襯！真係數臭你！」。

帖文一出即引來熱議，網民紛紛留言批評樓主要求過份，「老奉幫你？」、「衛生問題都唔好啦」、「你拜完祖先，好多師傅係唔想幫你斬，除非你俾返張紅紙人哋啊」，認為店員願意幫忙只是人情，「人哋之前幫你咁多年，你唔出post幫手讚下服務好，上年唔斬你就要唱衰，仲要心懷怨恨足一年」，笑言樓主「擴闊我對西客嘅認知同眼界」。有網民更揶揄稱，「下次可能叫佢9折回扣返呀！我上午用完，下午可交回，仲暖㗎」。

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