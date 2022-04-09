女子丟高速公路行1小時片瘋傳！背後原因極冷血　網民轟蓄意謀殺

夫妻吵架有必要做到這麼絕情嗎？微博瘋傳1段影片，1名女子獨自在高速公路應急公路車道上行走逾1小時，原來是她與丈夫吵架後，被丈夫打完再丟在高速公路，更拿走了她的手機，令她求救無門。事件成為微博熱門話題，大批網民直斥女子的丈夫冷血、沒人性，質疑這根本是「蓄意殺人」，「天啊！是人能幹的事情嗎？」，亦有不少網民勸女子速離婚，「趕緊離了！不然下次可能就不是扔在高速再拿掉手機了」。



微博瘋傳影片，1名女子獨自在高速公路應急公路車道上行走逾1小時，背後原因十分悲涼。（影片截圖）

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微博瘋傳影片，見到1名女子獨自在高速公路應急公路車道上掩面行走，旁邊一直有車輛駛過。民警見狀上前查看，女子透露她與丈夫吵架後，被丈夫毆打再丟在高速公路，臨走前更拿走了她的手機，令她求救無門，只好獨自行走，「我老公把我丟在高速公路上，把我的手機什麼都拿走了。因為我們吵了架，他打了我，直接把我扔在這裏，我走了1個多小時了…」。

民警了解事情經過後，把女子帶離高速公路，並聯絡女子好友接回女子。暫未知事件後續發展。

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影片於微博引起熱論，大批網民斥責丈夫行為冷血，「拿手機太過分了吧！就算扔高速上，你也不能阻止人家打電話自救啊！」、「這不算謀殺嗎？故意扔高速想讓她出事情」、「天啊，是人能幹的事兒嗎？」、「大夜晚把人丟在高速，還拿走手機，是謀殺了吧？」。

也有不少網民勸女子回去後要果斷離婚，「趕緊離了，不然下次可能就不是扔高速、拿手機了」、「離婚吧，這是要妳的命」。