工具人的怒火影片瘋傳！男生當街向熱褲女怒吼：每次分手才找我！

當女神娘娘的「觀音兵」、「工具人」、「備胎」真的苦自己知！內地近日瘋傳1段「工具人的怒火」影片，報稱內容是1名男子不滿女方每次分手後才找他，向女方咆哮「憑什麼？」，隨後更霸氣地摔爛手機離開。涉事女生當場不發一語掩面哭泣，影片引起網民熱議。



內地瘋傳「工具人的怒火」影片，據稱1名男子不滿女方每次分手後才找他，向女方咆哮「憑什麼？」，隨後更霸氣摔爛手機離開。（抖音截圖）

內地抖音近日瘋傳1段影片，畫面中1名穿黑衣的短髮年輕男子，在熱鬧的街上對着1名長髮、穿熱褲的女生怒吼，質問對方「憑什麼？為什麼每次分完手後才找我？吓！我問你啊！憑什麼？」，隨後更憤怒地摔爛手機離去。長髮熱褲女未有追上，在原地不發一言地掩面哭泣。

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影片於網絡瘋傳，不少網民都批評女生是「渣女」，「這樣真的不好，已經和別人在一起了，就不要再打擾對方了」、「這種女孩子不要了吧！」、「這樣的女孩不能要，不把別人當回事」、「男孩子真的被傷透了心」。但亦有網民質疑影片真實性，指2人互動感覺似是設計好的橋段，似為爭取流量而擺拍的影片。

翻查網上紀錄，該段影片早於數月前已流出，惟近日突然被翻炒才爆紅。

同場加映：男友搶手機聽語音訊息 疑出軌黑絲女崩潰下跪：求你別查了！

內地早前瘋傳1段疑似出軌女子跪地求饒片段。片中所見，女子的手機被男友搶走，男友欲查看手機中的語音訊息，她見狀立即下跪，又苦苦哀求對方不要繼續查看。

