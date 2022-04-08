超順手！鴨脷洲邨男子疑偷防疫包　3秒極速拎走　網民懷疑是慣犯

政府近日向全港家庭派發防疫物資包，包括快速測試包及KN95口罩等，如未收到或已用完快速測試套裝，更可以到補漏拾遺派發站領取。不過鴨脷洲邨就有人懷疑偷取掛在居民家門前的防疫包，從曝光的影片可見，該男子途經鐵閘時毫無猶豫，3秒內極速取走，令網民嘩然，認為順手得似慣犯。



政府將於4月初向全港300萬個家庭派發防疫服務包。（資料圖片）

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Facebook專頁「南區之友，島隅之情」發帖，上載1段於本周二（5日）下午3時許拍攝的片段，指片段由區內居民提供，並標註在鴨脷洲邨發生，懷疑有小偷順手牽羊偷取掛在門口的檢測包，「唔知會唔會拎去賣」。專頁又提醒居民，「睇門口似係西邨喎，區友自己小心了」。

從影片可見，該單位鐵閘貼有公告，門柄上則掛有1袋防疫包，1名頭戴黑色鴨嘴帽、戴上眼鏡及口罩的灰衣男子，經過單位時隨即伸出右手取走防疫包，並快速離開，全程不到3秒時間。

影片引起網民熱議，有人認為片中男子是慣犯，「好熟手喎，順手牽羊得咁快」、「呢啲嘢都貪心，邊有運行呀」，亦有街坊稱自己那包同樣被偷掉。有網民就不明白為何要偷走，「偷黎做咩？周圍都有得派，成20支棒，用唔用得晒？」、「佢係咪預佢自己中完好返，無限輪迴，怕唔夠藥食，所以偷埋人地嗰份」。

事實上，18區民政事務處昨日（7日）起在全港設立約90個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，於4月7日至4月13日運作，為期7天，讓市民前往領取；如已用盡快速測試包，亦可於4月7日及4月8日這2天內領取。

各區「防疫服務包」補漏拾遺派發站，地址及開放時間如下▼▼▼