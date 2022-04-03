義工派防疫包前揸咪叫口號拍掌：同心抗疫 Yeah!　居民批嘈住瞓覺

第五波疫情持續，政府向全港市民派發共350萬份「防疫服務包」，呼籲市民於本月8至10日一連3日每日進行一次快速檢測，並於24小時內呈報陽性個案。當局昨日（2日）起派員派發防疫包，有市民就在社交平台發文，指有義工早上在屋苑的空地集合，先拿咪叫口號「同心抗疫 Yeah」及拍掌一番才「開工」，批評對方聲量過大導致擾民。



有市民在社交平台發文，指有負責派發「防疫服務包」的義工早上在屋苑集合，拿咪叫口號「同心抗疫 Yeah」及拍掌一番才「開工」，批評對方聲量過大導致擾民。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指昨日（2日）有政府義工到屋苑派發防疫包，其間約十多名義工聚集於屋苑的空地，似是先作簡介再出發。投稿樓主指派發時間為早上，有負責人拿起咪作大半小時的簡報，其後又帶領一眾義工大叫口號「同心抗疫 yeah！」及拍掌打氣，批評聲音過大造成騷擾，「派你就派！嘈到咁唔X使瞓咩！」。

不少網民看過帖文也指身同感受，表示周末想休息是人之常情，「香港人一個星期工作好辛苦，星期六日想瞓晏小小，你倒塔咁早走嚟大叫嘈醒人，進步啲好嗎？」、「如果喺我樓下，我真係會開窗鬧佢，星期六難得瞓晏啲，俾人咁嘈醒真係火都嚟」。

有網民認為，義工派發防疫包前聽簡報屬正常程序，市民應多點體諒，「義工咁辛苦去派，你仲要鬧？唔喜歡咪唔好要囉」；但也有人質疑叫口號及拍掌有「做show」之嫌，「講到疫情咁嚴重，仲喺度聚集做show，放低好走啦」、「而家做嘢都係得把口，只要大聲講幾句，病毒就會走」。

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