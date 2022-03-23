1袋抗疫物資包要8人執拾？網傳包裝工序被批多餘　民政總署咁解釋

本港第五波疫情持續，特首林鄭月娥日前宣布，將向全民派發抗疫物資包。網上流傳一段影片，聲稱是政府動員包裝抗疫物資的工序，只見處理1個物資包共涉及至少8個人，一個傳一個把不同物資放進膠袋中包好，不少網民都批評浪費人力，而且經過多人製作或會增加染疫風險。民政事務總署回覆《香港01》查詢表示，該影片為整理物資包流程的模擬演示，目的為理順包裝過程的細節。



從影片可見，工作人員先將快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊分開擺放在1張長枱上，每項物資都有負責人員，將該項物資入白色膠袋，就傳給下一個人。（FB「公務員secrets」影片截圖）

Facebook專頁「公務員secrets」昨晚（22日）上載相關片段，並寫道「原來抗疫物資係咁誕生」。從影片可見，工作人員先將快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊分開擺放在1張長枱上，每項物資都有負責人員，將該項物資入白色膠袋，就傳給下一個人。其間有人負責將物資推前輔助，由第一個工作人員將膠袋打開，到最後一個把膠袋綁好，以及背後的1名監工，過程中共涉及8人。

包裝抗疫物資工序全過程：

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影片隨即引起網上關注，不少網民都表示眼界大開，想不到1個抗疫包分工要如此仔細，批評浪費人力時間，「Pack（包裝）到2046」、「人手扮有輸送帶？哪個天才想出來的？」，又笑言「做第一個位好爽，推個袋過隔籬位咋」、「後面監工最辛苦，要企」。有網民質疑片中工作人員是否公務員，「出平時份糧？佢哋真係唔怕做呀」、「畀我做到退休都制呀」。亦有人擔心抗疫物資包要經過如此多人手接觸，或增加傳播病毒風險。

《香港01》就影片向民政事務總署查詢，獲回覆指該影片為整理物資包流程的模擬演示，目的為理順包裝過程的細節，為向全港住戶廣泛派發「防疫服務包」作充分準備。

林鄭月娥上周六（19日）宣布，向全港市民派發抗疫物資包，將動員地區和社會組織力量，早前已與130多名地區領袖、全港社區抗疫連線、地區慈善組織、服務少數族裔機構、宗教團體及大型福利機構視像開會，與會者表明將協助派發。抗疫物資包內有快速抗原測試包、口罩、中成藥和醫療資訊。