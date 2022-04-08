港媽呻老公未上繳消費券　稱家庭「共產」：老公大部份人工交比我

政府宣布向全港合資格人士派發1萬元消費券，首期5000元已派發，收到消費券到底應否上繳？有港媽今日在討論區大呻，屋企是「共產家庭」，「老公大部份人工係交比我㗎」，去年派消費券後亦有主動轉作現金給她買餸，惟今年「未有聲氣」。港媽強調不會用消費券為自己買東西，但沒理由要她用自己消費券買餸及家電，詢問網民的丈夫子女「有冇畀返消費券錢你」。

不少網民稱沒有刻意收取，但家人會自覺分享，例如一起吃大餐，大部份則認為這筆錢是額外得來，「留畀佢哋買自己鍾意嘅嘢啦」；又指如果老公仔女已有付家用，沒必要再收取，帖文引起一場激烈討論。



有港媽指丈夫收到消費券後「未有聲氣」，質疑沒理由只用她的消費券作日常生活開支。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

港媽今日在親子王國討論發文，問網民們丈夫子女「有冇畀返消費券錢你？」。事源去年派消費券時，丈夫將之轉成現金給她買餸，「今年派1萬老公仲未有聲氣」，兒子就說想儲起來買iPhone，「有剩低就請食飯喎」。她指由於兒子今年是首次收到消費券，當然不會向他索取。港媽稱家中一向是共產，「老公大部份人工係交畀我㗎」、「唔通要我用自己消費券買餸呀？唔畀全部都要比一半啦」，「舊年老公直接塞錢畀我㗎」。

港媽解釋，她與丈夫都是打工仔，她負責理財，平日處理家庭開支及儲錢，完全無私己錢，擔心丈夫多了1萬元未必會用在家庭上，更希望他手上「多１蚊都冇，佢自己唔會儲錢」。她沒什麼物欲，去年消費券主要拿來吃飯及買凍肉，強調不會買東西給自己。

港媽說她們是共產家庭，丈夫收入大多由她管理，自己沒什麼物欲，買來食物都是一家人同吃。（《我們這一家》劇照）

有網民分享自己家庭的消費券用處，例如替兒子買單車、兒子將消費券上繳然後去吃龍蝦大餐等。然而，許多網民直言沒要求家人上繳消費券，「難得一次有額外嘅錢，俾佢自己決定點用」、「點解要睺住人哋啲錢？」，又批評樓主用「畀返」的字眼，證明覺得對方欠了自己，認為丈夫有付家用，消費券應各有各用，「留畀佢哋買自己鍾意嘅嘢啦」。

樓主反駁家庭開支大家有份，「睺住咁難聽」，沒理由要她只用自己消費券買餸及家電，又指平日她一樣有上班幫補家計，「要我貼錢就唔叫家用啦」，家用應該稱作「大家共同生活開支」。有網民提議如果樓主很介意，應該主動向丈夫提出，又認為她丈夫已將大部分收入當家用，待她應該不錯，大可以把消費券當零用錢讓丈夫花費。

有網民建議可以家人出部分消費券買超市現金券等，其餘各自開心用。（資料圖片）

不過也有人認同樓主，認為如果全家是共產，錢銀應該大家用、大家食，要收回部分消費券，「我唔覺得過份」，提議樓主可和丈夫合資用部分消費券買電器，然後餘下的錢用來飲飲食食或買自己想要的物品。亦有人分享家中做法，是每人拿出1000元買超市現金券，其他自用。

（親子王國）