港媽叫茶樓外賣「$82甜豉油」　送到驚見中伏　網民爆笑：冇得怨

疫情下外賣平台發展蓬勃，各類型食肆紛紛加入平台，供市民選擇。有港媽分享叫外賣經歷，她透過平台訂購了1間茶樓的食品，包括數款點心及價值82元的甜豉油，結果收到一刻卻發現甜豉油只是用即棄膠碗盛載，即感到中伏，「冇諗過$82係呢一碗嘢」。網民一看爆笑，直言「醬油貴過啲餸」，但認為店家明碼實價，「自己點冇得怨」。



從帳單截圖可見，港媽共訂購了5款點心加1份醬油，總計328元，而最昂貴的卻是那份82元的醬油。（FB「將軍澳主場」圖片）

該港媽在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指透過外賣平台訂購了1間點心茶樓食品，從帳單截圖可見，她共訂購了5款點心加1份醬油，總計328元，而最昂貴的卻是那份82元的醬油。港媽解釋指，家中沒有甜豉油，因而沒多想就下單，沒想到送來竟是用透明小膠碗盛載，甚至豉油只達一半容量，「諗住買一支返嚟囉，我點知佢攞碗咁嘅嘢嚟」。

港媽解釋指，家中沒有甜豉油，因而沒多想就下單，沒想到送來竟是用透明小膠碗盛載，甚至豉油只達一半容量。（FB「將軍澳主場」圖片）

帖文隨即引起熱議，網民都直呼誇張，「貴過中環金融街價」、「就快食唔起豉油」，又指有時真的要送到才知「伏」，不過更多人的重點是不理解樓主為何會捨得下單，「就算冇豉油都唔洗叫82蚊一枝呀」、「$82買到幾多樽」、「懶就係要俾人鋸架啦」，又認為「真係醬油，自己點嘅冇得怨」。

港媽事後補充指，因送來時發現豉油遭倒翻了不少，只好向外賣平台投訴，終獲得退款。

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