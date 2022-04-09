慘！10歲童割包皮變切龜頭　醫生錯上錯致駁唔返　12年後終獲賠

錯手一刀就害了男童一生！馬來西亞1名現年22歲男生，12年前進行割禮（割包皮）時，被操刀醫藥助理割掉整個龜頭，之後送到1間醫院救治，醫生卻謊稱他只是被割去尿道，久久才替他做手術，更稱等龜頭膠蓋自然脫落才知道情況。男童母親後來才發現兒子的龜頭根本不見了，該院醫生竟說陰莖會在青春期「重生」，最後當然未有發生。男童出事後因永久性殘疾而性格大變，其母親於2018年開始入稟向醫院及政府索賠，直至日前，當地高等法庭考慮到男童的經歷，判5方被告要賠償他310萬令吉（約574萬港元）。



男事主在10歲時被割去龜頭後性情大變，無法和同齡小孩交友。（示意圖／Getty Images）

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馬來西亞傳媒報道，當地1名現年22歲男子，12年前舉行割禮（割包皮）時被割除整個龜頭，當地高庭（高等法庭）於本月7日宣判，他提告大馬政府及另外4方勝訴，獲判償逾310萬令吉（約574萬港元）。

事件始於2010年12月13日，叫查華威的醫藥助理及其助手在任職醫院的醫生同意下，在家中為2名男童進行割禮，包括當時10歲的受害人。控方指查華威沒按標準割禮程式執行，男童的陰莖包皮包住整個龜頭，他卻直接一刀割掉，致龜頭和陰莖一分為二，即時湧血。查華威想駁回陰莖，卻又用錯了縫線方法。

男童進行割禮時被割去龜頭，更無法駁回，變成永久性殘疾。（示意圖／Getty Images）

控訴書續指，查華威後來叫男童家屬送他到去士拉央醫院，該院醫生一度拒絕搶救，謊稱男童是被剪去尿道，拖了很久才進行手術。術後醫生告知男童母親，要等龜頭上的膠蓋脫落才知道狀況，未料她等了35天，母親等膠蓋脫落後，才發現兒子的龜頭不見了。士拉央醫院的醫生曾「拍心口保證」，男童陰莖會在青春期「重生」，但男童17歲時，龜頭根本沒像醫生所說的長出來。

受害者10歲起性格大變，異常沉默難以和同齡人交友，只能和年紀小的孩子玩，長大後因為自卑而不敢外出。之後他的父母離異，他和母親住在一起，其母更患上腎病，兄長又因車禍離世，一家人至今未走出傷痛。2018年，受害者透過母親入稟，追討10萬令吉的醫療賠償，另就查華威及醫院等6個單位所犯下的疏忽，索取普通及特別賠償。

他17歲時，陰莖根本沒有像當年醫生所言重新長出龜頭。（示意圖／Getty Images）

當時查華威認為出事原因是男童手術中亂動，男童及其母術前已清楚割禮風險。他承認施術地點沒齊全醫療設備，但他已盡力為男童駁回陰莖，又指男童和母親在出事6年內未興訟，已經逾期，認為若要賠償，相關醫院、政府都有責任。不過，他事發時任職的立卑醫院稱，查華威的確在院內任職，但他是在私人時間及工作地點外進行割禮，沒理由要醫院及政府承擔責任。

2019年2月20日，高庭容許其中5名答辯人撤銷訴訟，但翌年2月批准受害人提上訴，提翻高庭裁決後，再交回高庭審理。案件聆訊始於2020年9月22日，先後有3名控方證人及5名答辯方證人作供。

日前高庭法官拿督阿克塔達希爾通過Zoom宣判，考慮受害者的經歷及被告的疏忽，認為包括大馬政府、彭亨瓜拉立卑醫院院長、醫藥官、雪州士拉央醫院專科醫生及院長等答辯人需要賠償共310萬令吉（約574萬港元）。代表所有答辯方的聯邦律師沙拉瓦南稱正等待進一步指示，要研究是否上訴。

（綜合）