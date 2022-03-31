15歲女遭獸父「定期強姦」　慘患性上癮不抵抗　母查色情訊息揭發

怎能把親生女兒掌泄慾工具，掌控至如此地步？馬來西亞發生令人髮指的亂倫強姦案，1名49歲男子去年15歲親生女兒，更威脅她不准告訴母親，其後更每周「定期強姦」，導致女兒出現性上癮情況，後來變得不抵抗且和父親維持亂倫關係。少女的父母在她只有6個月大時已離異，母親早前查看女兒手機時，發現她和生父互傳色情訊息，意外揭發事件後報警。當地警方旋即拘捕涉事父親，正循亂倫及強姦罪調查。



馬來西亞1名15歲少女去年起被生父性侵，其後出現性上癮問題，後來更不抗拒與父親性交。（示意圖／Getty Images）

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當地傳媒報道，受害15歲少女的父母於2004年結婚，但婚姻只維持3年，夫婦離異時少女只有6個月大，與母親及兄姐到哥打峇魯縣美羅定居。直至今年3月25日，母親查看女兒的手機WhatsApp訊息，發現她竟和生父互傳色情短訊，揭發女兒去年起被生父強姦，更發展出不倫關係，她即時報警，49歲獸父亦於同日巴西富地縣被捕。

警方表示，少女供稱去年第一次被父親侵犯，她當時到父親家，在客廳睡覺時被父親強姦，遭威脅不可以告訴媽媽及任何人。生父其後以每周一次的頻率犯案，少女供稱最後一次被父親強姦是本月24日，承認已發生超過10次性行為，父親平日會選擇晚上前來，趁媽媽熟睡時將她帶走，然後趕在母親起床前送她回家。

令人驚訝的是，警方調查發現少女被父親持續強姦了1年，導致少女出現性上癮情況，後來已不抗拒和生父性交，更願意維持這段不倫關係。少女事後獲送院檢查，醫生指其私處有曾經撕裂痕跡，但沒有懷孕。警方指疑犯現時正還柙調查，會援引強姦及亂倫罪處理此案。

（綜合）