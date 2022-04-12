不知名公司約面試　連登仔稱無報過感伏味濃　網民揭疑為求職騙案

得知有面試機會，作為求職者一般都會既緊張又興奮，但竟然有人感到莫名其妙！近日有港男在討論區分享自己收到工作面試的邀請，但他表示根本沒有申請過該工作，而且亦無法在網上找到相關公司的詳細資料，直言感到「伏味濃」。帖文引起網民關注，有人認為不妨一試，亦有網民稱收過同類見工邀請，質疑是求職騙案或傳銷手法，勸阻樓主赴約。



港男在討論區上載了該公司提醒他面試時間的訊息截圖，有網民認為見工面試約在地鐵站等很奇怪，而且沒有列出職位亦不尋常。（連登討論區圖片）

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該男生在討論區以「突然俾人約去見工」為題發帖，表示自己最近收到不知名公司來電，約見他進行工作面試，職位與市場推廣相關，但神奇的是樓主自稱從來沒有申請過該類工作，對方卻能清楚說出他的名字。樓主遂追問對方在甚麼平台見到他的求職信，但對方答不出，僅提供了公司名稱及地址，叫他於約定時間到旺角面試。樓主於是上網搜尋資料，發現「間嘢喺南非」及地圖根本沒有該公司的地址，直言「好_大陣伏味啊」，決定拒絕赴約。

另有網民分享自己也收到類似的訊息，坦言自己「中過伏」，勸樓主勿前往。（連登討論區圖片）

有網民看到帖文即指自己「中過伏」，曾收到過類似的面試通知，表示自己為面試努力準備，「上到去發現係傳銷」。亦有網民認為相關公司通知面試的訊息內容不合理，稱無論公司性質、地址、薪金全都不清不楚，質疑是求職騙案，直言「白癡都知唔正常」，建議樓主沒必要前往。有網民則笑言「機會嚟啦」，指就算樓主沒有申請工作也可以考慮出席「試伏」，但有網民表示每逢文憑試前後就有很多職場騙局，呼籲年輕人小心求證。

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