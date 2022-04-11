冥王星停滯12星座進入反思　價值觀和理財方式或改寫開啟不凡一年

【唐綺陽星座運勢週報4/11-4/17】冥王星開始停滯，針對不對勁之處，進行更新、迎接重生，反思過去的行動，學習更加圓融，天蠍座容易進入自我檢討，或被檢討的狀態。水星進金牛，關注金錢、價值觀等議題。木海合相雙魚，重視滿足心靈真正的追求，面對自我內在，感受豐盛和祝福。水星與天王星逐漸合相，價值觀、理財策略有所轉變，在金星的加持下，建議改變思維與作風，增加獲利機會。日冥四分，新舊世代展現出衝撞感，想轉變身分證明自己。



重要星象：冥王星開始停滯，水星進金牛，木海合相雙魚，水星與天王星逐漸合相，日冥四分。

工作注意：白羊、獅子、天秤、人馬

白羊：與海外、異國的溝通機會多

獅子：停下腳步別著急，用心思考能走更遠

天秤：需要多花心思，做出公正的判斷

人馬：對於新事物迫不及待、躍躍欲試

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桃花注意：雙子、處女、山羊、水瓶

雙子：實事求是，避免陷入自我想像

處女：容易感到失落，先照顧好自己的心理

山羊：別因心軟讓人產生誤會

水瓶：兩情相悅，把握機會來場約會

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財運注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：參考專業建議，不強求反能獲得

雙魚：頭腦清楚出手準確，勝券在握

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健康注意：金牛、天蠍

金牛：容易因姿勢不良而傷到筋骨

天蠍：當心生活中的小傷害

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】