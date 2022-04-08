銀包顏色揭露投資理財個性　啡色保守難賺大錢　粉紅愛交際儲蓄難

為了能讓大家在2022年都賺得盆滿缽滿，今天我們要來教大家無痛的賺錢存錢方法，第一步就是先從你們的「銀包顏色」來看出你最真實的個性，藉由分析出你平時對於金錢的態度和最常在哪裡花冤枉錢，找出相對應最適合你的理財方法。



粉紅

使用粉紅色銀包的女孩多少藏著一點少女心，個性圓融懂得關心身旁朋友的你們，在人際關係中很受歡迎，因為花很多心力在經營人際關係，所以聚餐送禮的開銷自然比較大，建議在2022年可以重新檢視自己的資金流，並且排除那些不一定要出席的活動，把錢省下來交給專業人士幫你理財投資。

咖啡

使用大地色系銀包的你個性認真做事保守，所以常常一不小心就錯過賺錢的大好機會，甚至可以說你們寧可守財也不願意冒著巨大的風險賺錢。因此建議不要冒然跟自己的本性做對，將全身心專注在一種理財方法即可，並選擇相對穩定的儲蓄險或ETF當作投資標的。

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紅色

相信平時有在看儂編文章的人一定知道，紅色在傳統東方命理中不是銀包的首選色，因為紅色銀包會讓人聯想到紅包，而紅包大多是發給別人的，所以相對其他顏色的銀包容易散財。但這其實有另一個破解方法，就是時時提醒自己不要因為壓力而胡亂消費，也不要受到自己熱情的個性隨便亂買單。

藍色

使用藍色銀包的你本身自帶一種柔情似水的個性，對於周遭環境敏感且感性，常常會自己嚇自己。因此相信過去的你一定常常遇到，已經決定好要買某樣東西回家後又三心二意，覺得另一個更好。坦白說，這種個性非常不利於投資，所以比起自找麻煩不如直接交給信任的家人朋友替你操盤！

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