愛情套路最多的4大星座男　人馬外向幽默是幻覺　現實是宅男悶蛋

找對象的時候，誰都希望對方能坦誠一些，把自己的真實面貌展現出來。



但是每個人又都會習慣性地把自己的缺點藏起來，然後誇大自己的優點。而一些男人在這方面更是套路多多，有時候不多加觀察，就會上當受騙。

那麼就一起來看看，十二星座中的哪些男生愛情套路多呢？女生可千萬要擦亮眼睛別上當哦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男

白羊男在追求女孩子的時候，特別捨得花錢。每次出去搶著買單不說，鮮花禮物更是一個不落。不像有的男生那樣會精打細算，扣扣搜搜。白羊男每次都會很痛快地花這個錢。所以在女生眼裡，白羊男是特別大方的一個男人。而這恰恰就是他們的愛情套路，因為白羊男知道女生很容易這樣被打動，自己花錢越多，女生就越是有可能會投懷送抱。所以他們花錢才眼睛都不眨一下。

處女男

處女男的愛情套路就是跟你談人生聊理想。他們會各種暢談未來的美好生活，還承諾一定會讓你過上最安逸的日子。但你千萬不要被他們的三言兩語矇騙了，因為處女男說得輕巧，做起來就沒有那麼的用心了。每次都是虎頭蛇尾，做事前幹勁十足，過後遇到一點問題就很快說放棄。尤其是把女生給騙到手後，處女男就更加懈怠了，什麼都不去做。

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天蠍男

有時候真的很難區分天蠍男說的哪一句話是真的，哪一句話是假的。因為天蠍男說謊時，一點都不會不好意思。他們是臉不紅心不跳，說得很理直氣壯。再加上天蠍男把自己偽裝得很高大上，不但擁有穩定的工作，生活習慣也是健康向上的，這會讓女生多少會有一些心動。而實際上，這都是天蠍男的套路。他們想要把女生給騙到手，所以才會特別用心的去裝飾自己。

人馬男

生活中的人馬男其實是很悶很宅的一個人，他們巴不得天天就窩在家裡。但是他們也知道，窩家裡就找不到對象了，所以在追求喜歡的女生時，他們會往外跑得很勤。人馬男會用自己的熱情和幽默，去打動對方的心。只是等到人馬男搞定了終身大事後，他們就會變回往日的鹹魚。不管女生拉著他們做什麼，人馬男都會拒絕。這會讓對方覺得很無趣，但是後悔已經太晚了。

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