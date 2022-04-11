不滿女友打麻雀未歸家　狠男吊死小狗報復　「讓妳看到屍體在哪」

不論有多氣憤，也不能傷害無辜的小動物！台灣1名男子日前竟因同居女友外出打麻雀未歸，一怒之下將女友兒子的愛犬以繩纏頸吊起致死，惡行引起網民狠批，紛紛要求當局嚴懲，目前當地警方與動物保護處已立案處理。



台灣1名男子日前竟因不滿同居女友外出打麻雀，將女友兒子的愛犬吊在門上致死。（fb「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」圖片）

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facebook專頁「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」日前發文，表示新北市1名郭姓男子，因不滿同居女友外出打麻雀，竟將對方兒子飼養的貴婦犬吊在門上，令小狗頸上被纏繩苦苦掙扎至死。據涉事男子與女友的對話紀錄，男子事前一度放話「妳盡量去打麻將沒關係，我會讓妳看到一個屍體在哪裏」，更拍下多張照片，將「死亡直播」傳給女友，語帶威脅稱「這次不會跟妳客氣了」、「死掉了」。

該協會理事長事後致電涉事男子，但對方未有接聽，批評對方毫無悔意。當地警方及動保處亦已經立案，男子涉嫌違反動物保護法和毀損罪，被趕出同居的住所。而女方的兒子身處台灣其他縣市，亦已立即為母親申請保護令，

不少網民得知事件紛紛要求當局嚴懲涉事男子，直指他是恐佈情人，舉動與「殺人犯」無異，「一定要判刑關他，罰錢沒有用」、「不是不報，時候未到！虐狗會有報應！」「真令人痛心，真的以為做這種事老天不會懲罰你？」、「關狗狗什麼事！？人類做的事情，要狗狗來承擔？」。

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