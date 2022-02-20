暖男獸醫「瞓身」餵食融化受虐犬　皮包骨狗狗終進食惹哭百萬網友

國外一名獸醫在社群平台上傳一段超暖心的訓練影片，對卷縮在角落、眼神充滿警戒與恐懼的受虐犬展現了超強耐心與滿滿的愛，一步步突破狗狗的心房，最後更讓牠安心的趴在自己膝蓋上休息。整個過程濃縮成短影片，吸引800多萬個讚，讓網友超感動「我看到哭是正常的嗎？」



影片中可以看到，這隻受虐狗狗骨瘦如柴、眼神盡是滿滿的恐懼，神情令人不捨。而獸醫Thomas Hamilton 先是伸手和瑟瑟發抖的狗狗打招呼，讓牠先認識自己的氣味，接著趴在地上與之平視，最後索性躺在地上，讓自己的臉與狗狗靠近以取得信任，更不時摸摸牠的頭，輕聲地對著牠說「別怕，你是狗狗，你是可以玩耍的！」

獸醫 Thomas Hamilton 躺地餵食，讓惶恐受虐犬逐漸卸下心防。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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接著，Thomas 起身坐在狗狗旁邊，拿出零食吸引狗狗注意，並將零食一顆一顆放在地上引導牠走出角落，還暖心的撇過頭說「你吃吧，我不會盯著你」。隨著狗狗慢慢離開牆角，坐在一旁的他便趁勢擠向角落，成功讓小狗狗邁出步伐走出角落。

Thomas 的耐心鼓勵讓狗狗卸下心防，放鬆地靠在自己的膝蓋上休息，Thomas 輕輕一吻讓狗的眼神瞬間柔和，溫柔的按摩撫摸像是給了狗狗過去從未享受過的呵護與照顧。

Thomas 對這隻溢於言表的關愛感動了數百萬網友，將近80萬名網友湧入留言表示感動「要再次相信人類真的很不容易」、「不知道這隻小狗狗之前是受了多少人類的虐待」、「看完之後我埋在枕頭大哭好久」、「狗狗的眼神讓人破防」、「這是我看過最美麗的互動，謝謝你。」

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