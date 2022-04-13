獅子驚現家門　非洲猛男單挑徒手擊殺剝皮烹肉　網民：地表最強！

地上最強人類出爐了？近日Twitter瘋傳1段人類戰勝雄子的事件，指非洲烏干達（Uganda）1名男子在家附近遇上1頭兇猛的獅子，人獅狹路相逢，男子竟沒有逃命退避，而是赤手空拳與獅子肉搏，浴血奮戰下打死獅子，更把牠帶回家剝皮烹煮吃掉，事件引來網民熱議。網上流傳獅子倒地，男子傷痕纍纍的照片，有網民形容該非洲男是地表最強人類，不過亦有人質疑事件真偽。



網上流傳相片包括1名半身赤裸的黑皮膚男子滿身傷痕，多處需要包紮並滲血，手臂被固定着，相信有骨折情況，戰況看來十分激烈。（Twitter）

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據英國《每日星報》（The Daily Star）報道，Twitter上周六（4月9日）有人上載2張圖片，指烏干達東部地區1名男子在其家附近遇上1頭獅子，隨即與獅子肉搏並，最終把獅子殺死，當時正處理傷口。

其中1張相片見到倒在地上的雄師，似乎已經死亡；另1張則見到1名半身赤裸的黑皮膚男子滿身傷痕，多處需要包紮並滲血，手臂被固定着，相信有骨折情況，戰況看來十分激烈。據報道，該男子之後把獅子帶回家剝皮後烹煮吃掉。

網上瘋傳的相片見到1頭雄師倒地，似乎已經死亡。（Twitter）

事件於網上廣傳，但沒有更多詳情，有網民關注殺死獅子做法是否洽當，「不應該鼓勵殺死獅子，因為我們人類應該保護野生動物」。但不少網民反駁，「如果你處於他的位置，你也會這樣做」、「這很公平，獅子吃人……為什麼人類不能報復？」、「你們都說他做錯了只是虛偽」。有網民形容該非洲男是最強人類，不過也有網民質疑事件真偽，甚至認為2張相片是互不相干，質疑有人拼湊起「看圖作文」，不相信人類能戰勝師子。

根據世界自然基金會（WWF），目前野外有大約20,000頭獅，已被歸類為易危物種（vulnerable species）。而在非洲一些國家，獵殺獅子不屬犯法。