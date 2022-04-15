可愛女生竟是租霸！單位變垃圾屋　穿過內褲亂丟　經血廁紙山震撼

良心業主難找，但即使願意做好心也不一定有好報。台灣1名女業主日前發文大呻，稱將單位租予1名年輕、「嬌小可愛」的單身女子，更體諒對方獨自工作打拚特意減租。沒料女租客不但拖欠租金及水電費，更破壞了屋內各種傢私，而且衛生情況惡劣，令單位變成垃圾屋，堆滿百件曾使用的內衣褲，更恐怖是「還有沾滿經血的衛生棉和已經黏在地上的分不出是血還是分泌物的莫名物體」，業主大呼傻眼及超後悔。



台灣1名業主稱將單位租予年輕單身女子，更體諒對方獨自工作打拚特意減租，沒料女租客不但拖欠租金及水電費，更令單位變成垃圾屋。（fb「租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區」圖片）

該名女業主早前於facebook群組發文講述遇上年輕女租霸的慘痛經歷，指早前將位於台北的單位租予1名自稱獨自到當地工作的年輕女生，形容對方外形「嬌小可愛」，出於體諒及同情便主動減租以示支持，「說得一身辛苦打拚的身世，我還降租給她，每個月都有互動，因為想說一個小女生北部打拼」，沒料竟是惡夢的開始。

出租單位後，業主稱每月也有聯絡女生，沒想到對方外表可愛卻是個租霸，不但拖欠4個月租金及水電費，更將單位內價值逾萬元新台幣的睡床、梳化及櫃子也弄壞，連電視機也壞得「只剩軀殼」。最令人崩潰的是，女生的衛生習慣非常惡劣，令單位變成垃圾屋，連走路也有困難。

單位出租時已附有梳化、睡床、電視、冷氣及小型雪櫃等傢具，裝修簡約但可算一應俱全。（fb「租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區」圖片）

業主又貼出單位出租前後的相片作為對比，可見單位出租時已附有梳化、睡床、電視、冷氣及小型雪櫃等傢具，裝修簡約但可算一應俱全。可是收回的單位卻變成垃圾崗一樣，大量以膠袋載着的飲品罐、食物包裝盒被放在地板及不同傢具上，堆滿所有地面空間，在屋內連走路也有困難，但女生卻可以清空能躺下的位置睡覺。

「這像被鬼打到房間，正是該名嬌小可愛的詹姓女租客的傑作！」相中可見，女生穿過的衣服及內衣褲隨處亂放，連衣櫃也未能關上，「她的習性真的很差，可能不愛洗澡，房間內佈滿了上百件的蕾絲內衣褲」。而「重災區」洗手間的情況更令人嘩然，洗手盆下竟堆滿用過的廁紙，「還有沾滿經血的衛生棉和已經黏在地上的分不出是血還是分泌物的莫名物體，真的讓人傻眼，這是人住的嗎？」

女生衛生情況惡劣，洗手盆下竟堆滿用過的廁紙，更疑有用過的衛生用品。（fb「租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區」圖片）

業主事後大感後悔，直言好心無好報，只好分享不幸經歷，希望其他業主借鑒，「為了防止有人像我一樣受害，有時幫別人想好，但真的是多此一舉，真的無解」。不少網民看過相片也直指誇張，同情業主遭遇，「為什麼會覺得租屋就不用打掃？為什麼不乾脆睡路邊資源回收就好了？無解」、「很多房東都只租給女生，但女生有些髒起來真的很嚇人」、「隔着手機都有味道了」。

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