阿妹房如垃圾場　張床堆到冇位瞓　超無恥「解決辦法」令家姐崩潰

網友小雨（化名）發表於爆怨公社：「我有個不愛乾淨的妹妹。今年16歲，高中一年級。這個房間反覆髒亂了N次，都是我老母幫她整理乾淨……」



「我就跟我老母說不要再幫她整理了！她要睡就要自己弄乾淨來！後來……我妹竟然髒亂的房間不睡了！（疑似在等人幫她整理好）跑去隔壁倉庫睡！（有放一張床褥）請問各位網友，有沒有什麼好方法可以治治她？」

點圖睇睇佢阿妹間房同搬去雜物房嘅床褥▼▼▼

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網民留言：「這沒得醫治」、「我就奇怪了，怎麼睡的下去」、「我會把她東西全部丟掉」、「如果是我就直接一巴掌下去，命令她立刻收拾，沒整理好不准走，然後拿著棍子看著她收拾乾淨才准她離開那個地方」、「好想tag兒子來看看，我比這位女生好很多啦，不要一直罵媽媽亂的跟豬窩一樣」、「亂可以，髒不行，因為收納需要天份，維持乾淨則是習慣，我家有2個搗蛋鬼，也是弄得亂七八糟，但我每天倒垃圾，除了周三周日沒有垃圾車以外（超怕蟑螂），請她從『不要亂丟垃圾在房間』開始維持吧！如果不聽的話直接打就對了，我弟就是這樣被我壓著整理房間的」。

也有網友建議：「把東西全部打包清掉，包括她的東西」、「我會直接幫她整理，全部都丟掉，只剩地板」、「這種骯髒邋塌的個性，自己沒有想改變還是都一樣髒，身邊的人只會被氣的半死，建議眼不見為淨不然真的氣死自己，硬碰硬的方式並不會改變事情，只會更糟」、「在你妹妹剛開始不整理房間時，你們就不該幫她整理，養成不自己打掃房間的懶慣，也怨不得誰，她不整理就放給她髒亂吧，別再幫她了，等她自己哪天頭腦開竅發現自己房間如街友待的地方一樣時她就會自己整理了」。

一（垃圾）山還有一山高？早前亦有阿媽忍無可忍公審自己阿女，男友反應更震驚網民▼▼▼

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