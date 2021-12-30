垃圾屋婆婆常執紙皮　全屋曱甴老鼠傳惡臭　滴水慳錢搞到鄰居超慘

遇上愛囤積垃圾雜物的鄰居，可說苦不堪言！杭州1名女士向當地電視台求助，稱樓上單位長期滲水，其後更是出現「滴水」畫面，牆身嚴重發霉，晚上甚至聽到樓上有「老鼠打架」聲，相信環境相當惡劣。

記者其後發現樓上單位滿屋是雜物垃圾，都是獨居婆婆撿來囤積的，而地面全是蟑螂老鼠，婆婆聲稱自己用水量很低，平日會長開水喉「滴水」使用，又認為水量少不會滲漏。婆婆的兒子大呻媽媽愈來愈難溝通，且完全勸不動，住所環境惡劣到爸爸都忍不住要搬走，每次收到鄰居投訴他都會處理，但媽媽不讓別人入屋維修，令他無計可施。

社區人員勸喻也沒用，試過發現婆婆將雜物堆到上露台頂上，便出動吊機打隨清理，但婆婆竟爬出露台阻止，嚇得他們只能收手。許多網民直言婆婆的鄰居太慘了，又指婆婆可能患有囤積症，甚至會變成老年癡呆，子女應盡快帶她求醫。



婆婆單位放滿撿回來的雜物，有鄰居查看屋內情況，直指內裏滿是蟑螂和老鼠。（微博影片截圖）

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千金買鄰，遇到好鄰居實在太難了！淅江電視台節目《1818黃金眼》最近收到投訴，杭州鄭女士將單位出租後，租客投訴樓上經常漏水，廚房濕到見水跡及發霉，甚至是出現一滴滴的水珠，牆身簡直是「滴水」而不是「漏水」，「滴了2天2夜，每天可以接出一整盆的水」。鄭女士稱樓上滲水問題在7、8年前已出現，滲水情況最多是1、2滴，但最近將單位出租後，租客反映漏水問題愈來愈嚴重。

由於樓上住的是獨居婆婆，鄭女士聯絡了她的兒子，看過單位裏的地下都是濕透的，對方聲稱會處理，但至今未見改善。婆婆的鄰居也反映被滲水問題困擾，令牆身也凸起。婆婆後來開門回應，但反駁屋內沒漏水，是對方胡說八道，自己連洗地都不敢洗，不敢用多水，甚至大小便都不敢；但提及叫師傅上門替她檢查時，婆婆馬上關門不讓別人入內檢查。內媒發現婆婆的廁所是濕的，婆婆說她長期開水龍頭讓慢慢滴水，然後用桶子裝載滴出來的水，她的用水量少，不可能造成滲水。

鄭女士說租客投訴，樓上單位滲水問題愈來愈嚴重，已經出現「滴水」情況。（微博影片截圖）

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婆婆的兒子洪先生說，他都很難和媽媽溝通，但她平日都靠這種「滴答滴」流水來過活，不覺得得會造成嚴重滲漏，他亦明白錯是他家，但老人家習慣難改。洪先生每次收到投訴都會去處理，他不知道漏水問題維持了多久，有時會用防水膠之類，但母親不願讓人入門維修，有時連親兒子都不准進門。

鄭女士稱之前因滲水問題進過婆婆單位，發現屋內塞滿垃圾，「人進不去的狀態，全部下面都是腐臭的，然後地面上全是蟑螂老鼠，就是能看到蟑螂在那邊跳」。租客反映晚上竟能聽到樓上「老鼠打架」聲音，用黏鼠板隨隨便便都能捉到3隻成年大老鼠。婆婆就連房間地下都放滿箱紙皮、紙箱、風扇、膠櫈等，人都無法內進。婆婆則說東西不是沒用的雜物，「我是撿一些來拿去賣的」，但旁人說可以用錢買她的雜物，她又不願賣，說害怕。婆婆稱平日睡覺是找幾張櫈子拼起來睡。

洪先生平日會和姐姐上來送食物，但媽媽太愛撿雜物，外面見到什麼都拿回家，兩姊弟曾出手處理雜物，但與媽媽的矛盾愈鬧愈大，她甚至不肯開門，曾想帶走她幾天去玩再處理雜物及維修，但母親都不肯出門。洪先生表示爸爸仍建在，但都忍受不了媽媽的行為而搬走了。他大呻旁人覺得做子女的好像沒努力去勸母親，「我們肯定也想辦法去解決，但確實沒法解決」。

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杭州市拱墅區半山街道闊板橋社區的陳副書記指，婆婆在房內儲紙皮雜物已經數年，撿的垃圾多到堆上天花，他們曾經出動吊機上去6樓，想清理放在露台上的雜物，婆婆發現後竟爬出露台外阻止，他們怕出意外唯有收手。他說婆婆這樣生活下去很不方便，平日更是將大小便收集起叫人帶走的，她願溝通的時間不多，但當局會再作努力，希望能讓專業維修人員入內檢查。

網民直指婆婆的鄰居是「倒了八輩子的霉」，才會和婆婆為鄰，「看得出她的子女已經盡力，但鄰居們太無辜，非常慘」。不過許多人認為婆婆是患了心理疾病，懷疑她有囤積症，「喜歡撿垃圾，是早期的老年癡呆症」，應該及早求醫，估計她有病也不願意去醫院，能不能社區干預，帶醫生上門給她看看」，但也有人質疑婆婆子女沒盡責任，「你們不是她監護人嗎」。

有留言提到，現時仍有些老人家以為「滴答滴的水能騙過水錶不花錢，舊式的水錶用滴答滴的用水真的不用花錢，但現已的已不可行」。關於滲水的問題，網民認為長期這樣滲水可能令樓宇結構有問題，「這樣漏水可能是水管已經爆裂，應該要馬上做檢查」。

（綜合）

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