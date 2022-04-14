港男太古城公廁遭變態佬　極速企身旁尿兜　小便全程被緊盯下體

確認過眼神，遇上瘋的人？近日有男生在討論區分享自己在太古城公廁被性騷擾的慘事。他小便時現場有許多尿兜無人用，但有名男子突然「光速咁企喺隔離個尿兜」還一直盯着他的下體，令他毛骨悚然及非常不安。事後他在網上公開了對方一些特徵，希望附近的男居民小心。帖文一出，不少網民都安慰樓主，認為他當場鬧對方已很勇敢，但亦有小部分網民竟對樓主評頭論足。



當發現對方明目張膽地看着自己下體時，樓主「有啲驚惶失措加少少不安」，並表示日後會減少使用尿兜。（《大叔的愛》劇照）

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該男生在Dcard發文，稱日前在太古城廁所遇上變態佬。當日樓主進入洗手間時除了清潔工並沒有其他人，他便與家人各選了相距較遠的位置小便。突然有個年約20至30歲、身高約1.8米的黑框眼鏡男徑直衝到樓主身旁尿兜，他當時心想「十幾個尿兜都唔揀，十成十係變態」，便隨意瞥了男人一眼，發現對方眼神直勾勾「望住我條嘢」。他頓感驚慌、不安與氣憤，便和家人用粗口鬧對方再離開廁所。他事後表示心情受影響，日後亦會減少使用尿兜，並呼籲住在附近的男網民小心。

有網民指自己也有類似經歷，覺得不必大驚小怪。但有網民認為男性亦會遇到性騷擾，應正視此問題。（電影《無聲吶喊》劇照）

樓主本想藉分享此事告誡男士如廁時要小心，詎料有網民卻對樓主的外貌、下體尺寸諸多評論，並表示自己都經歷過，認為樓主「諗多咗啦，男人之間較量吓啫」、「係咪因為你靚仔」。留言引來部分網民不滿，認為性騷擾不分性別「無論男女都要保護好自己」，並表揚樓主勇敢說出此事以警惕他人的行為。有留言直言「依家啲變態已經超出常人想像範圍」，大讚樓主已經很勇敢，如果事後不安大可轉用廁格。

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