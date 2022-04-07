人妻心聲｜批老公小便永遠「出界」　一地都是變尿漬：仲死都唔抹

大多數男性都是站着小便，即使在家中使用坐式馬桶亦如是，但有女子近日就道出不少人妻心聲，發文狠批丈夫小便時「永遠都唔準」，尿液噴濺到馬桶周遭，事後也從不自行抹掉，要樓主「跟手尾」，非常麻煩。



1名女子發文狠批丈夫小便時「永遠都唔準」，尿液噴濺到馬桶周遭，也不會自行抹掉，引來網民共鳴。（Gettyimages）

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該名女子在香港討論區以「我老公成日都係咁，有咩方法可以令佢改善下？」為題發文，表示其丈夫小便時永遠都「出界」，對不準馬桶的中間範圍，「明明馬桶個目標範圍咁大，但係就成日都屙到成地都係」。她續指，即使丈夫看到廁所地上有明顯尿漬，「但係死都唔會抹，永遠都係等我去廁所嗰陣見到等我抹」。

樓主指，當她到廁所發現尿漬時，往往已經徹底乾掉，變得非常難清理。（Giorgio Trovato / Unsplash）

由於樓主到廁所發現尿漬時，往往已經徹底乾掉，以致必須用水清理，久而久之感到非常煩擾，「點解屙又屙唔準，見到個地下都有又唔抹！」，並向網民求教，該如何讓丈夫改善其小便問題。

樓主的言論引來不少人妻的共嗚，直言自己因為同一問題而苦惱，「呢樣真係好煩惱，屙唔準又唔㭑，搞到成陣尿味，我仲要有潔癖，真心覺得好想嘔」，也有人建議樓主要求丈夫在家中必須坐着小便，「喺屋企梗係坐係度屙啦」、「我老公俾我鬧得多，而家會坐喺度屙」。

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