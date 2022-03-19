恐怖！男子下體痕　求醫驚揭逾百隻「陰蝨」爬行　5大徵狀要注意

【陰蝨】如果感到下體時常痕癢就要小心，隨時是蟲禍來臨！台灣高雄1名男子因下體常會痕癢，於是到泌尿科診所求醫，竟發現陰莖附近出現了不少在移動的小黑點，細看之下驚覺竟有逾百隻「陰蝨」在陰莖爬行，場面非常恐怖！



台灣高雄1名男子因下體會痕癢，於是到泌尿科診所求醫，沒料到竟有逾百隻「陰蝨」在陰莖爬行。（資料圖片）

泌尿科醫師張美玉向當地傳媒表示，早前有1名60多歲男子因下體痕癢到診所求診，更說晚上蓋了棉被之後會更癢，難以忍受。醫師於是請男子脫下褲子檢查，一看發現其陰囊只要有毛根的地方就特別黑，觸診更發覺有過百隻小蟲在移動，原來是長滿「陰蝨」。

「陰蝨」俗稱三角蝨，是體外寄生蟲（網上圖片）

「陰蝨」俗稱三角蝨，是體外寄生蟲，通常藏匿在陰毛中，性交是主要傳播途徑，但也可能會因為使用不乾淨的器具，或共用棉被等感染。而常見5大症狀包括陰部搔癢，特別是夜間搔癢得更嚴重；陰部出現紅疹或青斑；內褲上有鐵鏽色粉末狀或顆粒狀蝨糞，以及被陰蝨叮咬的血點；陰毛根部可發現橢圓形蟲卵，陰毛處可發現陰蝨的蟲體。

至於如何治療，醫師表示可以先剃除毛髮，再塗藥物，就能殺死陰蝨，但是記得要把患者使用過的寢具、沙發等都要用熱水燙一次，不能燙的物品，就用黑色大塑膠袋包起來2星期，因「陰蝨」沒有宿主就會死掉。

長滿陰蝨令男子相當苦惱。（資料圖片）

醫師又說，該名患者不是首次有「陰蝨」，一、兩年前他曾被太太帶到診所檢查，當時也查到有「陰蝨」，其太太婆更因此在診所抓狂，追問：「哪來的？」