公屋小孩走廊玩滑板車　女生呻轆聲嘈住網課　網民話呢種聲最恐怖

疫情下公屋走廊是小孩放電勝地，但吵到鄰居應如何處理？有公屋女生大呻疫情下苦況，稱自己的房間對正走廊非常應聲，但有小孩幾乎每天都在走廊玩滑板車很嘈吵，令她每天要在轆聲和嬉戲喧鬧聲中上網課，更發現當時孩子的家長亦在場，她不禁大嘆，「你咁大聲嘈到人，會唔會太冇公德心呢？」。有網民直言遇到同樣情況，就算投訴都沒什麼效果，又說居屋和私樓可能有同樣情況，要視乎有沒有好鄰居，更笑言小朋友尖叫聲才是真正夢魘。不過，有留言提及疫情下公園封閉，小朋友總需要空間放電，提議樓不如直接向小孩父母反映，希望協調後鄰理能和睦相處。



有公屋女住戶大呻疫情下經常有小孩在走廊玩滑板車，早上要在轆聲和嬉戲喧鬧聲中上課。（《幻愛》劇照）

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有女生投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，透露自己是公屋住戶，房門對着走廊非常應聲，早前她幾乎每天都聽到小孩在走廊玩，「可能你會話：『住公屋好多人係咁』」，但孩子是玩滑板車，走廊頭玩到走廊尾，而且還不停尖叫，「轆到你會feel到地下嘅震動」。她早上要在轆聲和嬉戲喧鬧聲中上網課，「有時要開咪 present（報告）都驚佢哋會喺度嘈」。

樓主原以為小朋友是由公公婆婆照顧，但有次發現原來媽媽也在場，更陪他們一起玩。她投訴後小朋友停了一排，「今日又嚟過」、「BB就着住BB鞋行嚟行去，bibi聲咁，十分滋擾；大啲嘅小朋友今次冇玩滑板車啦，但就不斷喺度大叫」。她認為疫情下很多市民在家工作及上網課，有人平日都要返夜班，「你咁大聲嘈到人，會唔會太冇公德心呢」，如小孩要放電，家長應帶他去公園或至少落街玩，縱使走廊是公家地方也不應影響他人，在狹窄環境玩滑板車也極危險，「衷心希望有公德心嘅人先好生小朋友」。

女生說房間近走廊非常應聲，小孩玩滑板車的聲音和吵鬧場聲很滋擾。（《當你沉睡時》劇照）

帖文引來熱議，有網民直言亦遇到同樣情況，有班小朋友在晚上仍在走廊狂歡，「一路跑一路尖叫」，去投訴也是一副懶理的樣子，「你有你投訴，佢哋有佢哋玩，咁無恥真係人都癲」，又提醒部分家長未必會理會投訴，「一句細路係要放電就似老馮甘，全世界要遷就包容」。

可是許多提到疫情下小朋友沒有地方「放電」，公園又封閉，平日管理員也會阻止玩滑板車，家長擔心感染又不讓他們到處去唯有在走廊玩，可惜同時許多打工仔要在家工作，是絕無僅有的特殊情況，「如果真係嘈親，你咪出去同佢哋講，走廊咁應聲其實佢哋都唔想」、「大家都係香港人，不如互相包容下」。

網民指玩滑板車應該落樓，不應該在走廊，圖為F1車手咸美頓。（示意圖／資料圖片）

有網民笑言滑板車聲不是最恐怖，小朋友尖叫聲才最有破壞力，「細路啲尖叫聲好可怕」，「你習慣咗，就唔怕住猛鬼嘅酒店㗎喇」。有留言又安慰樓主，「唔好以為居屋、私樓就好好隔音，一樣㗎咋，好鄰居要睇運氣」

（fb「生仔要考牌系列」）