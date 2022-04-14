阿叔爬出窗裝冷氣機　無安全帶半空踩晾衣架　網民：為慳錢唔搭棚

生命無「Take Two（第二次）」，不要貪一時方便做出「玩命」行為！上水清河邨有男子被發現在毫無安全裝備下安裝冷氣機，他整個人站出窗外，一隻腳踏着晾衣架，並拿着電鑽操作，場面極「牙煙」，令人看得膽顫心驚，網民都表示「見到都腳軟」，又質疑他為了慳錢不搭棚，十分危險。



有網民在facebook群組「清河邨 & 祥龍圍邨 Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate」發帖，指「窮X自己裝分體，唔搭棚，唔使安全帶，已報勞工處」，並上載2張照片，只見1名穿藍色上衣的男子，差不多整個人都站在屋外，右腳踏着窗外的晾衣架借力，以安裝分體冷氣機。男子沒有配戴安全帶，亦沒有任何安全裝備，只有左腳仍在屋內，另一張照片則見他手持電鑽。

帖文一出即引來熱議，並轉發至其他FB群組，網民看到照片都嚇一跳，「無棚企位做都要整條安全帶呀，跌一跌就玩完」，指用晾衣架借力等同「玩命」，「唔帶安全帶整嘢，都唔係踩掛衫架啦，個掛衫架企身都沒條支撐，邊隱陣？」。

有人則支持樓主報警，「人命關天，舉報救佢一命」、「真心應該要舉報，唔用安全帶真係害人害己」、「最驚佢跌落去累到其他人」。有網民就質疑男子可能是戶主，為慳錢而自行安裝冷氣機，「擺明自己裝，報勞工處有X用呀」。

勞工處根據《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及其附屬規例，對空調設備工程的工作安全作出監管。處方亦有發布《空調設備工程的工作安全及健康指引》，指安裝和維修窗口式或分體空調機工程時，為防止工人墮下，僱主必須採取適當安全措施，工人或需在大廈外牆搭建懸空式棚架（俗稱「狗臂架」式棚架）。