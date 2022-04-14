慘！12歲仔睇直播打賞$3萬兼狂網購　阿爺驚揭$28萬棺材本被花光

密碼要保密，即使對着親人都不便透露。內地1名12歲男童得知爺爺的支付密碼後，竟偷偷瘋狂網購，觀看直播時更豪氣打賞3萬元（人民幣，下同），到阿爺揭發時，其戶口23萬元養老金只剩下8毛錢，而家裏則塞滿大大小小的網購貨箱，總共買了61件商品。爺爺受訪時不禁哽咽稱：「心疼，心太疼了！」現希望網絡平台可以酌情退款。



家裏塞滿大大小小的貨箱，男童總共買了61件商品。（影片截圖）

根據內地媒體報道，住在河南省鞏義市的呂女士一家，近日家裏塞滿一堆大大小小的箱子，當中包括好幾箱「盲盒」，不知道裡面裝了什麼東西，又有些玩具，還有玩具、氣炸鍋、夾板等。經追查後發現原來是12歲的小祥，用爺爺支付寶戶口的錢在網絡上購物。

小祥透露，去年9月跟家人外出吃飯時幫忙結賬，因而得知爺爺的支付密碼，於是在網絡上看到什麼想買就買什麼。為了不讓家人發現，小祥之前都是把這些快遞貨件全部寄存在快遞站，有些甚至長達1至2個月。直到近日，家長發現戶口內只剩8毛錢，查看交易記錄才發現小祥前前後後買了61件貨品，包括手提電腦、蘋果手錶、VR眼鏡等，還有一項是1輛卡丁車，但現在車子已找不着。

另外亦發現，小祥愛跟某個直播主買東西，更被對方形容為「單場消費破3萬人民幣（約3.7萬港元）的一個大哥」。直播平台客服人員查看訂單表示，會幫忙跟商家聯繫溝通。

被問到養老金都被花光的心情，小祥爺爺不禁硬咽表示，「心疼的，不是心疼，是心太疼，現在的狀態處於晚上、白天都不知道，腦子已昏」。目前家人希望能通過平台聯繫賣家退貨及退款，目前已經將相關資料提交至平台。