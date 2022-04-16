泰和尚「醉酒」調戲女店員提包養　被捕咁解釋　即送還俗下場慘了

出家人竟然調戲良家婦女？泰國烏隆他尼府日前有名僧人疑似「醉酒」，入一間眼鏡店要求店方捐贈眼鏡之餘，更大膽調戲女店員，讚對方漂亮，又提出每月付1000泰銖（約233港元）包養。市政及警方到場調查時，僧人解釋他沒有醉酒，而是當日連續喝了幾瓶保健飲品，才導致神志不清到眼鏡店生事。這名僧人日前已被送去還俗，且被警方拘捕調查。



泰國65歲僧人汶帕手持保健飲料，事後解釋當天連續喝了多瓶，可能因此神志不清。（網上圖片）

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事發於烏隆他尼府班東縣，本月6日有1名寺院僧人走入附近的眼鏡店內鬧事，警員到場時見到他手上拿着1瓶保健飲料，但說話時神態像醉漢。當地傳媒指，僧人走入眼鏡店時，女店員見他似喝醉在店內胡亂說話，要求店方捐贈眼鏡，但她稱自己只是打工，無法作出決定，憎人又調戲她，大讚她長得漂亮、頭髮好看，提出可以每月付1000泰銖包養。

女店員怕僧人會醉酒失控，馬上致電市政府求助。市政府人員聯同警方到場，問出該名65歲僧人叫汶帕，3年前到該府的披汶拉縣佛寺修行，但他身上卻有兩張身份證，名稱及有效年份相同，但兩張證上地址位於不同的縣，要作再調查。

汶帕原本行程是到醫院覆診，他患有痛風及關節炎等病，要定期到醫院取藥。至於為何「醉酒」入眼鏡店，他澄清沒喝醉，是當日連續喝了幾瓶保健飲品，可能因此神志不清。汶帕日前被送回縣佛教辦事處進行還俗，轉送到警署拘捕調查。

（綜合）