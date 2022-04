遊泰國突有美女抱抱　25歲男10秒痛失祖傳遺物　女子真身原來係…

突然有美女投懷送抱,一定要打醒十二分精神!泰國放寬入境限制,吸引不少外國人,到當地旅遊,日前比利時男子在曼谷度假拍攝夜生活時,有1名高䠷美女走近,突然抱實他不放。男子原以為有艷遇,詎料女子其實是想提供性服務,他嚇得馬上拒絕並掙脫,程個過程維時約10秒,惟事後他驚覺頸上金鍊被偷,翻查影片發現是被剛才的美女極速扒走。由於金鍊是祖傳遺物,對家人意義重大,男子馬上報警。

當地傳媒指,涉事女子真實身份應不是美女,而是跨性別女子,其扒竊手法很快,陪同男子的泰國女性朋友指,這已是他近期第2次被偷竊,直斥小偷行為打擊了外國人到泰國旅遊的信心,事件更被外媒報道,令泰國蒙羞。



比利時男子在泰國突然被美女擁抱,事後發現重要的祖傳金頸鍊不見了。(Amarintv新聞截圖)

泰國早早放寬入境限制,令期待旅遊的外國旅客心癢癢。25歲的腓特烈(Frederik de Vreese)到曼谷度假,3月29日晚上11時許,他到素坤逸路的酒店附近拍攝夜生活,自拍期間有名泰國美女突然入鏡,市到美女投懷送抱,他的友人在旁邊狂笑,但女子突然說:「親愛的,你去哪?我可以去你房間,我可以X你。」(Where you go, honey? I go to your room, I go fxxk you.)腓特烈意識到對方想提供性服務,未有接受但保持笑容並掙脫,美女埋身約10秒便離開。

當地電視台回放比利時男子被扒竊的過程,可見女子手法很快:

事隔約10分鐘後腓特烈去廁所,這時才發現金鍊已不翼而飛,他馬上翻看自己拍的影片,發現那女子擁抱他時扒走金鍊,馬上想去找她討回,但為時已晚,女子已不知所蹤。腓特烈隨後到警署報案,指該名女子埋身約10秒,擁抱他約5秒左右就瞬間扒走金鍊,那條金鍊是祖父傳給他的,對一家人很重要,他估計約值800歐元(約7000港元),直言現在很沮喪,金鍊雖不算很值錢,但意義重大。

更殘酷的真相是,腓特烈推測該女子是跨性別人士,因為她身形高大,和自己差不多高,他被扒竊後曾回該區找其他跨性別女子詢問,獲告知該女子不像本地人,甚至不是泰國人,她們每周到該區搵食一次,但腓特烈坦言不知真假。他推測女子是幫派份子,更留意到她身上有個獨特的紋身,希望有助調查。

事後有相信是腓特烈朋友的泰國網民,在當地facebook群組上傳影片尋人,「誰看到片中的變性者請通知我,我的朋友已報警了」。影片拍下小偷的側面,聲稱該區跨性別女子圈子很窄,應不難找到她。該網民又表示,腓特烈早前才被偷走銀包,外國人連續2次被盜竊,很打擊他們對泰國觀感。

而陪同腓特烈報案的25歲泰國女子塔納蓬稱,她是腓特烈的朋友,對事件很難過,認為這會為外國朋友對泰國留下壞印象,明明許多外國人都喜歡泰國遊玩,稱希望犯人歸還頸鍊,因為那是祖傳遺物。

當地傳媒也形容該跨性別女子手法很快,並前往事發街道查看,有司機透露該處有些跨性名女子定期聚集,約2至3人一群會找外國人玩。他指旅遊業對泰國很重要,擔心事件會影響泰國聲譽。泰警則交代指,腓特烈確認與該名女子素未謀面,正按「夜間偷竊罪」追查事件,當地在晚上期間盜竊案比日間更為嚴重,目前正翻查附近閉路電視追查涉案女子。

