慾女向夫婦求「多人運動」被拒　竟亮武士刀施襲　揭背後不倫關係

隨着社會對性的觀念越來越開放，三人、甚至多人「運動」已不再是稀奇事，但前題必須是各方情願。不過，泰國一名女子要求參與一對夫婦的床事被拒後，竟登門亮出武士刀施襲，試圖逼使對方就範，過程被拍下影片，在互聯網上流傳。事主其後接受媒體訪問，爆出他們之間一直有鮮為人知的不倫關係。



從影片可見，40歲慾女奧姆（Aum）在35歲的男事主艾爾（Air）家門外理論，期間奧姆突然情緒激動，拔出手中武士刀揮舞，更試圖將刀伸入門縫、襲擊躲在門後的拍片者，刀鋒在艾爾的脖子旁劃過，險象環生，幸無令人受傷。奧姆隨後離去。

艾爾38歲的太太努特（Note）事後向外界交代事情的始末。她表示，他們兩夫妻與奧姆的「三人行」關係過往持續了一段長時間，直至奧姆去年要求讓她的男友加入分享歡樂，他們才與奧姆「斬纜」。可是，奧姆此後仍不斷纏繞他們，甚至騷擾其兒子，要求延續不倫關係，令他們十分困擾。

努特又稱，雖然他們兩夫妻與奧姆有過快樂的時光，但現在的奧姆極度飢渴，去到瘋狂的地步，直至奧姆帶着武士刀出現，他們就知道要將事情公開。她和艾爾都不想其他人知道他們濫交，深明社會不會接納這種行為，只希望此舉能阻嚇奧姆，暫未考慮向警察求助。

艾爾與奧姆在寓所門外爭執。（互聯網）

奧姆持武士刀到艾爾夫婦家門外。（互聯網）