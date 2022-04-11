能力VS人品│上司揭醒目下屬人品差拒續聘　2件小事不可原諒

俗語有云「江山易改，本性難移」，工作能力可透過培訓和累積經驗來提高，一個「壞咗嘅人」難從根底改變。有職場主管於網上發文表示，公司早前以3個月合約形式聘請了2名員工Winnie和Fion，按表現再選其中1人轉為長工，當中Fion的工作能力明顯較佳，原是有較大機會獲續聘，但發生了2件事令作為上司的她，決定將機會留給Winnie，直言「能力不高可以理解，人品不好無法將就」。網民大讚檈主的決定明智，「頭腦咁清醒嘅上司世間少有」。



有打工仔於網上發文表示，她的女下屬Fion雖然工作能力好，「話頭醒尾」，但人品差，令她決定不再續聘。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

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專門報道職場生態趣事的網站「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，有打工仔表示，公司早前人手不足，由於當時高層未批出聘請新人的預算，因此暫以3個月合約形式聘請了2名員工Winnie和Fion。當2人做到第2個月時，公司批了1個長工名額，換言之2個最終只能活1個，當時Fion的優勢較明顯，「話頭醒尾」，與同事較多交流，相反Winnie雖勤力，但較文靜，學習亦較慢。

雖然Winnie和Fion是同期入職，但Fion幾乎不會與Winnie聊天，Fion喜歡與其他同事玩，對她這位上司更特別熱情，有時投稿者因工作忙碌未能外出吃午餐，Fion也會主動問她想吃什麼，稱可以幫忙買外賣，「我其他下屬都冇咁識做」。

Fion原是較大機會獲繼續聘用，但發生兩件事令投稿者看清其為人▼▼▼

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下班後，投稿者做了2個決定，第1個是回化妝品店替Fion支付30多元的潤手霜錢，她當時沒說是哪位職員出錯，只是說同事回到辦公室看收據發現收少了錢，「應該唔會害到啲sales啦！」。

第2個決定則是將長工名額留給Winnie，她雖知Fion做事較快上手，工作能力在Winnie之上，「但係能力不高可以理解，人品不好無法將就」，她有信心Winnie慢慢會熟能生巧，而Fion長遠或會出現其他問題，認為「選擇朋友定係員工都好，人品絕對係一個考慮因素」。

投稿者雖知Fion做事較快上手，工作能力在Winnie之上，「但係能力不高可以理解，人品不好無法將就」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

不少網民留言大讚投稿者的決定明智，「頭腦咁清醒嘅上司世間少有」、「做得好！無品嘅幾叻都唔可以長期共事」、「見微知著，醒目同古惑，其實一線之差」、「重唔重視人品都反映到個上司本身嘅人品」、「如果有多啲呢類上司/高層存在，世界會美好啲」，有人笑言「贏咗Hand Cream，輸咗份工」，有人指出「對清潔姐姐，我覺得要更加有禮貌，因為佢幫我解決咗一啲我堅唔想自己做嘅嘢」。

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