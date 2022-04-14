港女被上司追求無feel　列3行為嘆：肉酸想嘔　反被嘲太高估自己

「襄王有夢，神女無心」中神女地位超然，自然可以輕鬆告別楚襄王，但如果襄王是她上司，恐怕就沒那麼容易了。近日有女生在討論區訴說煩惱，表示上司正在追求她，並列舉出上司3大行為：打電話、刻意關心她、要請她吃飯。可惜她認為上司並非理想型，對他沒有感覺，面對他的追求更直言「想嘔」，但不知道怎麼開口拒絕。有網民認為女生「諗多咗」，亦有網民擔心她拒絕會得罪上司。



樓主認為上司行為過火，同時嫌棄他外形不討好。（《大叔的愛》劇照）

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該女生在香港討論區發帖指正被上司追求，但她對上司沒有感覺，又怕拒絕會「得失佢影響工作」。樓主表示在公司做了約1個月，由入職第1日就「直覺知道上司有啲嘢」，沒料到對方真的展開攻勢。她列舉了上司3大「溝女橋」：

1）下班用私人電話打給她

2）藉詞巧合經過到她座位關心她

3）在同事面前說要請她食飯



雖然上司沒有明說，但樓主自認「直覺每次都幾準」。她又認為有同事問有無拍拖是受了上司指示，而且上司在公司說未婚也是在暗示她。隨後她又批評上司「肥矮、五短身形，衫肉酸，行為又肉酸」，毫無吸引力，直言被他追求感覺「想嘔」。

有網民建議樓主要好好拒絕上司，以免影響工作。（《金秘書為何那樣 》劇照）

帖文一出，有網民即回應「唔使咁高估你自己！」，該留言獲得大批網民點讚，他們認為作為新入職員工，上司多關心一點是正常的，最多只能說下班用私人電話聯絡下屬的行為比較擾人。不過亦有網民認為樓主確實被上司追求，也體諒她被不喜歡的人追求的確不好受，並建議樓主好好拒絕以免得罪上司影響工作。

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