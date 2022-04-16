台灣捷運遇「口罩美女」真身竟是內衣女神　超醜怪貼身褲反成焦點

有「內衣女神」之稱的台灣女星周曉涵身材火辣，近來忙於工作的她也趁空PO照與粉絲們互動。日前一早她分享一組在捷運車廂中的美拍照，照片引來不少粉絲按讚留言，不過有眼利網友卻發現，女神照片中的穿搭似乎有點獨特，立刻引來網友們留言。



周曉涵日前在社群平台分享搭捷運的照片，照片中她問各位粉絲：「今天坐捷運上班？」許多網友紛紛留言分享自己上班搭的交通工具，但也有不少網友看完照片後歪樓。

【圖輯】醜怪貼身褲反成焦點！網民：這打扮...怎麼那麼像孕婦裝呀？（點圖放大看周曉涵的「出事照」及更多她的IG美照👇👇👇）

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有網友發現，周曉涵這次的穿搭下半身太緊，乍看之下小腹似乎微微隆起，紛紛留言笑說：「這褲子也太sexy了吧！」、「這打扮...怎麼那麼像孕婦裝呀」、「小腹突出、懷孕」、「褲子好尷尬唷！現在流行這種嗎？」、「褲子有點瞥的感覺⋯」，還有網友提醒：「建議購買沒有尷尬線的瑜伽短褲」、「短褲可以買大一號，穿起來舒服一點」。

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