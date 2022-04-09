性感女星周曉涵床上做雙人瑜伽惹熱議　男方被網民起底：原來是他

內衣女神周曉涵近日在抖音上傳一則影片，影片中她疑似和緋聞男友馬來西亞模特兒蘇熙喆進行女上男下的「床上運動」，據知引起周媽媽反彈，下令收走周曉涵的酒牌，而周曉涵也於抖音上刪除影片。



周曉涵5日在抖音（TikTok）平台曬出一段影片，畫面中她與神秘男子正在床上做瑜珈，周曉涵穿著性感，並搭配一件黑色棉褲，握住男子的雙腿支撐在半空中，由於兩人的互動相當親密，網路引起討論。

【圖輯】點圖放大看更多周曉涵IG性感照👇👇👇

+ 22

事後周曉涵坦承是因為和朋友玩大冒險遊戲，因為是獅子座激不得才會拍下這段影片，不過據知周媽媽為此大為光火，下令她不准再喝酒，並傳了一封長長的簡訊罵她，周曉涵也在幾小時後刪除這段影片，但該男子的身分去被大起底，疑似小她七歲的馬來西亞模特兒蘇熙喆。

【圖輯】點圖放大看更多蘇熙喆IG照片👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

咘咘、波妞又想帶生物回家 修杰楷幫賈靜雯顧蛙被噴尿

王喜還原「PCR濺血」過程 強調：我沒資格偷用健保

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】