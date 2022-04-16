外賣員送蛋糕到醫院　聽哭聲知「客人剛過世」　後續處理獲大讚

愛要及時，但有些心意未必能趕得及送達。台灣1名外賣員在網上分享1次經歷，指有訂單要求將生日蛋糕送到醫院，惟到達時獲知客人剛離世了，病房內只傳來其妻與女兒的哭泣聲，最終他在家屬同意下，將蛋糕送給無家者。網民看完都感到心酸，但大讚外賣員後續處理蛋糕的方式很好，「將愛延續下去」。



台灣1名外賣員將生日蛋糕送到醫院，惟到達時得知客人剛離世了，病房內只傳來其妻與女兒的哭泣聲，最終他將蛋糕送給無家者。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

該名外賣員在facebook群組「外送員的奇聞怪事」發帖，寫道「心情超差的，今天送餐把客人送走了……」，他指日前黃昏時接到訂單，要求將生日蛋糕送到1間醫院，到達該樓層護理站時，打算向護士查詢怎樣去收件人的病房，對方卻指着一道門表示「他才剛走」。

外賣員走近電動門口，卻發現收件人的女兒和太太正在哭泣，並互相安慰着「媽不要哭那傷心，爸爸會不放心走的」。外賣員聽見後即走出醫院，在馬路邊整理情緒，「抽完了兩根菸，才鼓起勇氣打給取餐人講怎樣處理」，獲回覆稱蛋糕讓他自行處理，他遂拿去龍山寺送給無家者，但不禁感嘆：「心情整個變差了，我也不想要送餐送的成這樣子」。

網民紛紛留言表示從帖文都看出傷感，又指人生無常，「都不知道明天和意外哪個先到」，並安慰外賣員「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過」、「別想太多」。有網民則大讚外賣員將蛋糕送出去的行為，「不要難過，把剩餘的給別人也是一種福氣」、「有點感動，來不及吃的蛋糕，就分給別人吧」。

👇👇👇同場加映：台媽派2小女兒下樓取貨 外賣員一個無心小舉動超暖心👇👇👇

（01製圖）