客人外賣備註寫「我是老闆兒子」要求加大份量　未婚老闆霸氣回應

不少人叫外賣時都會在備註欄寫下特別要求，但用來「搲着數」的話小心自討沒趣！台灣1名食店老闆分享稱，有客人經外賣平台點餐，在備註欄竟自稱是「老闆的兒子」，並語帶威脅道「你若不給我份量多點，你就完蛋了」，令年輕又單身的他頓時驚呆，「半路多了個兒子，該怎麼處理？」。



客人在每項菜式的備註欄上都寫道「我是你們這間店老闆的兒子」。（FB「爆廢公社公開版」圖片）

該食店老闆周三（23日）在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，上載一張外賣訂單，只見客人點了3份招牌嫩鴨血、1份娃娃菜、1份韓式Q麵，總計164元新台幣（約41港元），但在每項菜式的備註欄上都寫道「我是你們這間店老闆的兒子，你若不給我份量多點，你就完蛋了」。

老闆看過訂單當場呆掉，並在帖文中查問「「請問半路多了個兒子，該怎麼處理？」，又笑言自己仍然年輕，「還不想未婚生子」。

有網民笑言該客人或用同一方式騙了多間外賣商店員工，「他應該是很多老闆的兒子」。（資料圖片）

帖文令網民爆笑，直言有人竟然為了多吃一點東西「到處認爹」，笑指「來這招？他應該是很多老闆的兒子」、「不怕被加料嗎？」、「不知用這方式騙了多少商家員工」，有人則建議樓主可以幽默回應，「叫你兒子減肥，所以份量會給少一點」。

另有網民建議店主拒單，「拒單就好了，順便直接回報客服」，惟老闆霸氣回應稱，已直接到警局報案稱遭到恐嚇，「我比較狠一點」。

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