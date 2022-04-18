的士8年行80萬公里　報廢前司機下跪磕頭道別：謝謝養活我一家人

「對不起，謝謝你！」漫畫《海賊王》一眾主角告別海賊船「梅利號」一幕感動人心，人與船是人生歷險的好拍檔，但終要迎來告別一刻。同樣地，對搵食車司機來說，車輛除了是賺錢工具，也是賴以為生的拍檔。內地河南1名的士司機早前要將駕駛8年的「搵食工具」報廢，在人車相處的最後一夜，他特意在車內坐了數個小時懷緬一番，後來又走到車頭前下跪磕頭，以感謝車輛多年來養活其一家人。司機與愛車「最後告別」的片段一出，讓許多網民大呼感動。



河南1名的士司機將駕駛8年的「搵食工具」報廢前，特意在車頭前下跪磕頭，以感謝車輛多年來養活其一家人，影片感動不少網民。（星視頻影片截圖）

相關片段於內地網絡瘋傳，顯示河南1名的士司機與愛車道別的感人過程。片中可見，身穿藍衣的男子開車門離開的士司機座位，走到車頭前面下跪，對着車頭方向磕頭至少3次，場面嚴肅之餘又深情。

該名潘姓的士司機向傳媒表示，片中的士已陪伴他7至8年，足足行駛了逾80萬公里，讓他賺到養活家人的收入，無奈愛車「年事已高」，未能繼續陪伴他在路上「闖蕩」，即使不捨也要選擇報廢。

他指事發當晚為他與愛車的最後一夜相處，他坐在車內數個小時，回憶過去的點點滴滴，為了好好道別及感謝愛車帶給他的各種經歷，決定到車頭下跪致意，「這架車畢竟陪了我7、8年，養活了我們一家人，有一種感恩之情在裏面」。

潘姓司機與「搵食拍檔」的深厚情誼感動大批網民，不少人紛紛留言大讚他飲水思源，「我的車開了12年了，捨不得換，真的是有感情了」、「這個車不僅僅養活一家人啊，帶他和他的乘客平安多年，我理解那種心情」。亦有人認為「只有開車的人才懂司機對車的敬畏」，並分享類似經歷，「東西只有是自己的，才會有所體會，家裏報廢過兩輛貨車，我爸都哭了」。有網民則指，看到司機向的士磕頭道別的一幕，亦想起《海賊王》眾人告別梅利號的場面。

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