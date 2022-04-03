落車講唔該=有禮貌？巴士司機貼大字報婉拒　內行人曝：反被陷害

對通勤族來說，巴士是不可或缺的大眾運輸工具，也會跟司機說上一聲「謝謝」。豈料有名網友搭乘巴士時，發現司機貼上一張公告，表明乘客無論上下車都不要道謝，讓他一頭霧水上網詢問，釣出專業人士解答，原來道謝是一個討厭的「陷阱題」，可能反被害到。



該名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，只見巴士內張貼一張公告，上面寫著「下車時請不用說：『謝謝』」，其中「不用」兩字還特別加粗表明，就是希望乘客盡快上下車，不要再道謝了；原PO也笑得寫下，頭一次看到司機這樣要求乘客的。

司機表明乘客不要道謝。（Source：路上觀察學院臉書）

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此張圖曝光後，釣出不少網友解釋，「就有乘客投訴：說了謝謝司機沒回答服務態度惡劣」、「怕沒說不客氣被客訴吧」、「沒回到誤以為大牌」、「司機工時非常長，一整天下來如果很多下車乘客都說謝謝，他一邊要注意路況，一邊又要點個頭回應或說不客氣，是很煩的」、「因為回不客氣一天要說好幾次，不回又好像很高傲」。

也有其他網友分享親友親身經歷，親戚擔任巴士司機，有次載到一個小妹妹乘客，對方到站後為了要跟他說謝謝，硬是從最後一排位置跑到車頭說謝謝，害得綠燈變紅燈，讓親友很無奈。不過，也有人認為，道謝只是一種習慣，「不說謝謝，我渾身不對勁」、「那...可以跟司機說掰掰嗎？」、「說愛你可以了吧」。

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