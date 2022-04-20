老闆霸氣請食Lunch　同事見係呢樣嘢秒失望想做逃兵：不如唔好請

不少老闆會請員工食飯鼓勵士氣，但一個不慎可能就變成打擊士氣。近日有女生在網上撰文，稱有日老闆請同事們食午飯，大家都相當興奮，但其後才得知老闆原來是請食麥當勞，即時「O晒嘴」。有網民認為老闆又想請食飯又不想付出太多的行為「好肉酸」，但亦有網民覺得「免費午餐仲想點」。



樓主在文中表示一眾同事見到老闆請食麥當勞都感到愕然，不想食但又怕得罪老闆。（《大叔的愛》劇照）

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該女生在Dcard發文指某日午飯前，老闆突然霸氣地宣佈請食午飯，一眾同事聞言相當興奮，可是食物送到後才感中伏，「嘢食送到嗰下我地真係O晒嘴，因為係麥當勞」。樓主形容外賣食物狀態欠佳，「薯條淋晒，啲包凍晒，嘢飲啲冰溶晒」，令眾人大為愕然。

樓主指，有同事本想做「逃兵」偷跑出去食，但又怕得罪老闆，只好「死死地氣食晒啲嘢，lunch time完咗都唔知自己食咗啲咩落肚」。她又笑言「全公司得老闆一個食得津津有味，令人不禁懷疑佢平時到底有幾劣食」，認為老闆請食飯雖然感恩，但寧願自己買飯食也不想吃「劣食」。

由於食物狀態欠佳，同事們都不怎麼想吃，唯獨老闆吃得津津有味。（《孤獨的美食家》劇照）

有網民看過帖文直呼羨慕，表示「有人請已經好開心」、「其實都好，我都想有人請我食老麥，成日都我自己一個食」，但也有網民表示，以老闆的身份請食麥當勞並不恰當，「不如唔好請啦」，認為「茶記都好過老麥啦，畀少少誠意整碟蒸魚飯都好」。

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