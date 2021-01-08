老闆請去超市免費掃貨1分鐘　呢樣嘢唔搶得　員工：比派錢刺激

獎勵員工的方法有好多種，除了派錢還可以幫員工「埋單」。安徽一名老闆日前為了獎勵員工，讓約50名同事在到超市任搶，只要放得入購物車的貨品就由他埋單。員工在店內邊叫邊跑看上去非常興奮，並透露有人搶到逾千元的貨物，「這比直接拿錢給你還要刺激」。雖然許多網民大讚老闆懂玩，但也有人笑言老闆相當古惑，因為派錢就可能要千元起步，「員工在超市能搶到什麼值錢的東西呢」。

內地一名老闆獎勵員工到超市搶貨1分鐘。（微博影片截圖）

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這場大搶購活動發生於安徽阜陽，1月5日，當地一名老闆獎勵員工到超市限時1分鐘任搶，只是放得進購物車的貨品就由老闆埋單。員工跑來跑去搶大小二罐的，又邊跑邊叫，看似非常興奮。不過未知是否有所限制，許多員工都是搶購薯片、大包小包的餅等，有人更抱起多筒薯片奔跑，有人跑得口罩都幾乎脫落。

超市內每架購物車都有號碼牌作識別，整列放在一旁，員工要跑到貨架上用手拿走貨品再跑回去。內媒指這場搶購活動有約50人參與，要從架上搶回購物車內才算數，同事們心情很激動，覺得比起直接派錢更刺激，不過「任搶」也有限制，惟考慮到安全問題，老闆規定只能搶單價100元以下的貨品，也不能搶易碎貨品，換言之搶名貴酒類的算盤打不響，更要將貨物放入購物車。

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其中一名叫娜娜的員工向內媒透露，這是老闆發的福利，當是一種娛樂，製造歡樂氣氛，她說有同事搶到逾千元的貨品，「800多、600多都有，看個人能力」，同事們搶貨時都非常激動，一聽搶到就是自己心情興奮，「老闆付錢嘛，這比直接拿錢給你還要刺激」。

網民點睇：

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網民大讚老闆佛心，稱捨得在員工身上花錢，以後的生意都不會差，「這個老闆會玩，深得年輕人的心」，而且稱這可能是一場測試，「最多那個準備開除了」。不過有網民指老闆這樣做比直接發獎金更省錢，「直接發錢最少也得1000起步，這樣安排1分鐘購物，員工在超市能搶到什麼值錢的東西呢」，又質疑要在零食區起步，是想阻止員工搶較高價的商品。

（綜合）

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