男扮女玩交友APP　騙兩男摸黑性交12次　受害人洗澡下體有異揭發

欺騙無知少男實在太過份了！台灣一名林姓男子在交友程式上扮成一名年約19、20歲的女生「林語婕」，成功結交多名男性，之後更約了2男到他家性交，他大膽以「林語婕」哥哥身份現身，設計引男生入漆黑房間內性交。其中一名男子事後洗澡發現下體沾有疑似糞便，懷疑自己中伏，警方調查再揭發另一名男生被林男以同樣手機欺騙性交11次之多，由於該男生是處男，深信林男是女子，更當對方是女友。林男在庭上堅稱只和兩受害人通頂聊天，但法官考慮到兩男能具體描述性交情節，加上聊天訊息等證據，認定是親身經歷，林男終強制性交罪成判囚4年6個月。



林男扮成女生取名「林語婕」玩交友APP，騙了兩名男子性交。（示意圖／Getty Images）

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案情指，桃園林姓男子在包括Tinder、Line、Justdating的交友或聊天軟件上化名「林語婕」、「Ashely」，用上年輕女子的照片扮成年19、20歲的女生，「林語婕」這身份成功結交了多名男性。林男更邀請了其中兩男到屋企性交，他在兩男面前大方現身，但卻慌稱自己是「林語婕」的哥哥，扮開通叫兩男入屋等妹妹回家。

2020年3月，林男和男A在便利店碰面，他說妹妹因為打工還未回家，便由他接送並一同買酒回家。林男先叫對方入房等妹妹，實情趁機在酒內加安眠藥引誘對方喝下。之後假裝怕被家人發現，將房燈關上，叫對方在漆黑中等妹妹回來。這時林男「轉換身份」成「林語婕」入房，巧妙誤導男A，令他以為在和女生性交。完事後林男即時借故離開，昏暗下男A未看清「林語婕」樣子，隔天早上醒來，林男再現身說妹妹已離家。

男A早上覺得身體不適，林男告訴他妹妹「林語婕」已離去。（示意圖／Getty Images）

男A感到身體不適，回家洗澡時驚覺自己下體疑似沾有糞便，思前想後懷疑自己是和男人性交，馬上傳訊息質問「林語婕」，但對方避答。因為擔心染上性病，他趕到醫院檢查，採尿液樣本檢查時發現有人對他下安眠藥，起疑報案向「林語婕」提告。

男A一次就發現有問題，但當局調查發現，同年2月至5月，林男也用樣手法騙另一男生B，他足足被騙發生了11次性行為。由於男生B沒有性經驗是名處男，一直深信和他性交的是「林語婕」，也認為自己漆黑下摸到的是女性，雙方發展成「男女朋友」關係。男B平日對話更稱對方為「寶貝」、「大豬豬」、「下次我愛愛會進步的喔」等，也曾抱怨性交時環境太黑，無法看清楚對方。

男A回家洗澡時，發現生殖器上沾有糞便，仔細想事發經過，懷疑自己和男人性交。（示意圖／Getty Images）

不過，林男一直堅稱只邀請兩男回家，沒有和他們性交，只是整夜聊天。高雄法院法官認為，兩名受害人在庭上將性交情節描述得極其詳盡，如非親身經歷，不可能說得如此具體，加上對話訊息等證據，認定林男扮女生騙他們性交。官續指林男明知兩受害人不想和他性交，卻利用扮成女生「林語婕」等手段傷害受害人，令兩男誤信自己和女子性交，留下心理創傷。由於他始終否認犯罪，毫無悔意，終依強制性交罪判監4年6個月。

（綜合）