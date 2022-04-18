女友爸邀請到自家公司上班　台男遇5苛刻規定猶豫　網民這樣建議

相傳只要娶到富家女，就可以少奮鬥20年，但真有這麼好的事嗎？一名男網友表示，女友的爸爸擁有一間公司，希望他跟身邊的朋友可以過去上班，只是當他得知公司內部實際的情形後卻有些卻步，覺得「準岳父」疑似有慣老闆的傾向。貼文一出掀起熱議，網友直接挑明根本不需要猶豫，直接拒絕就好。



原PO在臉書粉絲頁「靠北女友my girl」發文表示，女友的爸爸一直邀請他和朋友到自家公司上班，不過他打聽到公司有不成文規定，「裡面上廁所有限制次數，請假次數也有限制，然而加班次數也限制（超過不給加班費），公司水不得帶回家，遲到10分扣當天薪水50%。」

準岳父一再邀請台男到自家公司上班，但他打聽到這５個苛刻規定頓然感到猶豫。

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除了這些規定外，女友還偷偷跟原PO爆料，爸爸為了買車給她，以今年沒賺到錢為由，減低所有員工年終獎金50%左右，讓他不禁猜想「這難道是傳說中所謂的共體時艱，老闆買新車嗎？」原PO不想出賣自己與朋友，總是婉拒女友爸爸的邀約，沒想到對方加碼，說以後公司由他跟女兒管，讓他真的非常猶豫。

對於原PO的苦惱，不少人留言希望能打醒他的美夢，「不用再期待了，不可能給你，那樣講只是為了把你的剩餘價值榨乾」、「她爸說的是，公司跟你都歸他女兒管！」、「他都是個沒誠信的老闆了，最好會給你跟女友管」、「你覺得會壓榨員工的老闆能讓你全權掌管他的公司？」、「別想太多了，婚都還沒結，餅都是用畫的」。

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