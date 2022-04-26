5孩爸看AV驚見女優激似妻子　疑戴綠帽震怒　孩子前活活刺死妻

印度再發人駭人殺妻命案！40歲男子賈西爾（Jaheer Pasha）看AV色情影片時，認為片中女優樣貌與妻子相似，縱使妻子否認，自己亦沒有任何據，仍懷疑妻子拍AV及對他不忠，盛怒下竟然當着孩子面前將妻子刺死，場面極恐怖。



印度男子賈西爾看AV色情影片時，發現片中女優與自己妻子樣貌相似，懷疑是自己的妻子出演，竟然當着孩子面前刺死妻子。 （示意圖／資料圖片）

綜合當地傳媒報道，40歲男子賈西爾（Jaheer Pasha）是汽車司機，與35歲妻子穆尼巴（Muneeba）結婚15年，育有5名孩子。

賈西爾2個月前看到1部AV色情影片，認為當中的女優竟與穆尼巴十分相像，懷疑正是她出演，又懷疑她對自己不忠。即使穆尼巴堅決否認。雖然沒有任何證據證明自己的猜測屬實，但賈西爾仍未罷休，多番為因此事動怒，更曾在家庭活動中當着親戚面對毆打妻子，其中1次把她暴打到重傷入院。

據報道，當時穆尼巴的父親打算報警求助，惟被女兒苦苦勸求阻止。詎料到本月17日凌晨，賈西爾再次毆妻，更在孩子面前下重手把穆尼巴活活刺死。賈西爾行兇期間，有兒子嚇得跑往找外公求救，哭喊「爸爸正在刺殺媽媽」，但外公趕抵時，驚見女兒已倒在昏迷大量流血，最終證實不治，他為當初沒有報警而後悔不已。目前賈西爾已被捕拘，警方正調查案件內情。