加國的士司機千萬遺產捐醫院　駕車60年未婚不旅行　無人知咁有錢

做事不求回報的極限，可能就是這個的士司機。加拿大一名的士司機駕車逾60年，直至89歲中風才退休，他過身後透過遺囑將遺產捐給當地醫院，醫院收到款項才發現金額高達168萬加元（約1048萬港元）。司機的好友都不知道他是隱形富豪，他一生未婚不旅行，常說要留點錢給醫院，只知道他大部份財產是投資股票得來。好友分享他生前故事，像不收錢接載人，視的士司機為公共服務堅持穿制服等，是「真正的紳士」。受益醫院早前製作影片分享他的一生，故事令無數網民淚崩，感嘆他幾乎無享受過自己的財富，「永遠別以貌取人，了不起的男人」。



加拿大的士司機麥克萊倫行車60多年，直至中風才以89歲之齡退休，過身後遺下巨款捐給當地醫院。（St. Martha's Regional Hospital Foundation NS圖片）

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加拿大的士司機麥克萊倫（John MacLellan）生前在新斯科舍省安提哥尼什（Antigonish）服務，開了60多年的士，直到89歲中風才退休。2018年他以96歲之齡與世長辭，死前已打理好自己身後事、安排好葬禮及遺囑等。當地醫院基金會「St. Martha’s Regional Hospital Foundation」成為遺產受益人，去年6月，基金會正式收到他的遺產，發現高達168萬加元，嚇倒不少當地人。

麥克萊倫是鎮上有名的司機，他的好友津克（Margaret Zinck）透露，13歲就認識麥克萊倫，當時還未有校車，麥克萊倫會送她上學，是「真正的紳士」。麥克萊倫14歲到鋸木廠打工，至1947年的士公司有職位空缺，他應聘後一駕就是60多年。平日常對街坊說，如果有需要坐的士，就算無錢都可以找他，更能說出鎮上任何人的故事，而且駕車安全、可靠、有禮，和車上座右銘一樣。

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2007年時，他曾接受報紙訪問，堪稱的士司機典範，雖然當地早早沒要求的士司機穿制服，麥克萊倫卻堅持穿着，戴上鴨嘴帽、藍色西裝外套和打呔，笑言自己是最後一個堅持下來的人。麥克萊倫覺得駕的士是公共服務，故衣着一定要像樣，給乘客信心，自豪一生從未收過「牛肉乾」或發生車禍，更是當地大學的首選司機，平日會請他去接總理、參議員等要員往返機場。

由於喜歡駕車時和乘客交朋友，區內的人對他讚口不絕。不過無人知道麥克萊倫這麼有錢，身邊人以住只聽過他說會留點錢給醫院，但未曾透露原因。由於早年生活艱苦，麥克萊倫過得非常節儉，若鞋子換底就能穿，他絕不買新鞋，一生未婚、不喝酒、不旅行，算得上最長的旅程是長途車，由迪格比（Digby）開車到波士頓。

麥克萊倫唯一稱得上惡習可能是抽煙和論政，津克知道他有投資股票習慣，可能大部份財產都買股票賺來，又透露他晚年和喪偶的妹妹同住，患病後搬到療養院。麥克萊倫病倒時，津克載他到醫院，她憶述那時麥克萊倫說，好像從未為自己着想過，那時她以為麥克萊倫後悔沒買間小公寓作安樂窩之類。到麥克萊倫離世後才發現，他真的將一切貢獻給社會。

基金會主席Meghan MacGillivray-Case表示，麥克萊倫的遺產是他們收過數目最大的一筆過捐款，會用來購買更多醫療設備、醫療培訓及研究，代他回饋社會。雖然他本人沒有要求，但基金會一直希望為他舉行紀念活動，但礙於新冠疫情遲遲未能實行，所以在當地傳媒協助下製作了影片，分享他的一生，並會有一間治療中心以他的名字命名。

麥克萊倫的故事令網民動容，佩服他一生過於簡單生活，暗地裏為社會帶來回饋，明明很有錢，但從未享受努力賺來的財富，甚至覺得難以理解會有這樣好的人，「當你覺得人類沒希望時，像他一樣的人會提醒你，這世界還有美好一面」。

（綜合）