腦退化伯伯上車忘目的地　的士司機耐心幫搵路　最後一舉動獲激讚

患有腦退化的人容易忘東忘西，有時甚至會外出後忘記自己的行程和住址。近日有的士司機出手相救1名患腦退化症的伯伯，耐心陪伴伯伯在屯門兜圈，直至對方認出要前往的目的地才讓其下車，最後更只收取24元車資，舉動引來網民大讚。



1名的士司機發文，指日前接載1名患腦退化症的伯伯，在屯門內兜圈以讓伯伯想起要前往的目的地。（資料圖片）

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該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文分享，表示日前遇上1名患腦退化症的伯伯，對方於屯門三聖邨上車，卻又表示要去三聖邨。雖然感到奇怪，但司機耐心地在附近行駛約6分鐘，讓伯伯回想要前往的目的地，幸好伯伯最後亦想起要到蝴蝶邨，而非三聖邨。

最後司機順利載伯伯回到蝴蝶邨，又只收取起錶的24元車資。他更在帖文提醒，「如果屋企有老人家有呢個問題（腦退化症），不妨整啲牌畀佢哋掛喺身，等佢地方便出門」。

帖文引來網民討論，不少人留言稱讚司機好心，指若然沒有其協助，伯伯或會在街上流連，稱「感恩有你」、「多謝你幫咗老人家」、「師兄好人好事呀！」。至於有網民認為應直接免收車資，司機則回應表示，「唔收佢錢對佢嚟講係侮辱，你接觸多啲呢類長者就明」。

同場加映：有做過的士行業或運輸界的網民曾深入分析，指的士司機一般而言最關心6大情況▼▼▼

