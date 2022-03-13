學生坐船致電媽媽訴苦況　乘客聽見偷偷放低錢　留字條令網民淚崩

單純想幫人是最難能可貴的事，人愈大愈明白這道理。菲律賓有名大學二年級生馬克（Mark Napallacan）早前坐渡輪回家，途中和媽媽通電話，透露自己身上只剩下100元披索（約15港元），未料他走出艙房回來時，床上突然有張1000元披索（約150港元）及字條，有名叫皮亞（Pia）的女生說無意間聽到他講電話，留下錢及字條說「pay it forward」（讓愛傳出去／愛心預支）。到下船時他才發現，皮亞就是他旁邊床的女生，得知她幫人原因。暖心舉動被網民瘋傳，當地電視台更訪問了兩人，有人形容事件令人聯想起電影《Pay it Forward》（拉闊愛的人／讓愛傳出去）。



馬克坐船時和媽媽通電話，透露身上剩100披索，回頭見有人將錢和字條留在床上。（「Mark Napallacan」fb圖片）

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居於菲律賓南萊特省的馬克是大學政治系二年級生，上周一（7日）他乘坐渡輪回家時，有名女乘客的舉動令他不知所措。他在fb發文，說在船上和媽媽講電話，告訴她錢包只剩下100元披索（約15港元），之後他走出艙房透透氣，回來時發現床上有張1000元披索（約150港元）及字條，上面寫上「我叫皮亞，不好意聽到你講話」、「讓愛傳出去」（pay it forward）。

馬克原本想還錢，想了一下字條叫他將心意再傳遞下去，決定要為他人做好事，但仍想親口道謝，故在帖文說：「皮亞小姐，如果你看到帖文，我都不知如何感謝妳，永遠祝福妳！」

不過，馬克下船時才留意到，原本一直在他旁邊床的女生應該就是皮亞，他上前道謝，兩人輕鬆交談，對方笑言學生哥生活很艱苦，她知道那感覺，又透露去年超級颱風雷伊吹襲菲律賓時，她一樣受到不知名人士的幫助。馬克感動說沒想過遇到好人，原本還在問媽媽拿錢。皮亞後來還在帖文回覆，她真名叫Pia Taotao，說很高興幫到手，還提醒馬克幫人其實不用付出太多，更為他打氣加油，帖文在網上瘋傳。

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事件令網民大為感動，稱現時網上充斥負面新聞，事件為社會帶來一絲溫暖「殘酷的世界上仍然有善良的人」，向皮亞小姐致敬，後來當地電視台更訪問了兩人。許多網民說看得哭了，「讓我想起電影《Pay it Forward》（讓愛傳出去／港譯拉闊愛的人）」，做好事後不求回報，只希望他人將心意傳下去是高尚情操，值得更多人學習。

電影《拉闊愛的人》講述一名社會學老師，會給所有學生一份同樣的功課，叫他們想辦法改變世界並去實踐。老師沒想過有人會認真做，直至有名學生提出「讓愛傳出去」的想法，幫助3個人，不要求他們回報，但他們要再去幫人。

（綜合）