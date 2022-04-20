馬國網紅球場派$1萬　民眾瘋搶踩過倒地孕婦　夫護妻因1理由捱轟

為了錢竟然踩過孕婦身軀？馬來西亞日前有網紅YouTuber搞活動，任何進入球場的民眾都有機會獲得1萬令吉（約1.8萬港元）獎金，大批民眾從窄小門口進入時出現大混亂，有名孕婦被推倒後遭到後來的民眾踩踏，場面恐怖，其後孕婦的丈夫發狂似的回頭護妻，喝止群眾傷及妻子。有目擊者指，工作人員曾提出送孕婦入院檢查，但該男子拒絕，還說會找出有份推撞和踩妻子的人。當地警方稱留意到該球場發生的騷亂，但未有人報案，惟網民對兩夫妻的遭遇不表同情，更炮轟該丈夫帶妻子入險境更該罵。



馬來西亞傳媒指有YouTuber在球場搞活動派錢，吸引有多名民眾參與。（TikTok影片截圖）

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事發於雪蘭莪州萬撓1個球場，本月19日，當地著名網紅YouTuber在球賽內搞活動，任何到場人士都有機會拿到1萬令吉，吸引大批民眾到場。由於入口不大，人們爭先恐後進場，終出現激烈推撞。網傳TikTok片所見，多人同時從狹窄門口衝入球場，將1張摺枱推跌，有名孕婦被推到撞上摺枱後跌倒，她在地上瑟縮起來保護肚子，後方民眾疑閃避不及，不是跨過就是踩過孕婦。她身穿綠衣的丈夫大聲呼喝，着住曾踩過孕婦並跑走的民眾，有後方民眾停下，轉而上前關心孕婦情況，綠衣男高聲狂鬧再扶起妻子。

綠衣男見妻子被推倒踩踏後上前護妻。（TikTok影片截圖）

瘋傳獎金變踐踏孕婦：

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當地傳媒指，該名身穿綠衣的巫裔男見到妻子倒地後回頭護妻，粗口連發、舉手示意大家退後。有目擊者指，人夫非常生氣到處「問責」，要找出有份踩妻子的人，又責罵工作人員，質問如果妻子和孩子有三長兩短誰人負責。見到男子發狂怒罵後，有民眾上前關心其妻子有沒有受傷，最後工作人員道歉，並提出可以送他妻子入院檢查，但男子一口拒絕，說要找撞和踩妻子的人。

事件在網瘋傳後惹起極大關注，今日（20日）雙溪毛糯警區發言人指有留意到球場騷亂事件，警方至今早未收到報警，稱要有人報案才能展開調查。該球場的營運方則說對活動不知情。

雖說有網民擔心孕婦安全，但更多人質疑她懷有身孕不應去這種危險活動，「有事情就把道德拉滿」，更有留言批評其丈夫「貪還怪人」（「貪還」即貪心還要怪責別人），「孕婦丈夫才是那個該罵的，帶自己老婆來搶，害自己老婆被人踩」。

（綜合）