港女時薪$90做兼職　例遲到、愛網購　拒做急件理由震驚全場

打工仔最高境界是有糧出、唔使做，她們做到了！有網民日前在討論區發文，稱其公司以時薪90元聘請了2名女生做兼職，但她們工作態度懶散，不但遲到、例必慢慢吃早餐、上班時間網購，時常不工作，遇到有急件想請她們幫時，有人竟稱因剛搽了第一層指甲油且未乾，故要全部搽完才能工作，其推卻理由令全場震驚，樓主不禁怒問「大姐，請你返嚟油指甲㗎咩？」。



有網民日前發文，稱其公司的兼職女同事以「指甲油未乾」為由拒絕做急件，令他極憤怒。（《未生》劇照）

該名網民在香港討論區以「到底請埋啲咩人返嚟」為題發帖，稱其公司新請了2名兼職女同事核對訂單，時薪90元，但她們工作極不認真，經常要同事們「三催四請先肯做，做完又要執手尾」。而且她們會趁主管不在辨公室，例牌遲到及在公司吃足1小時早餐，隨後「網購一陣先開始搵嘢做」。樓主稱曾向人事部反映，但對方卻叫他直接向主管報告。日前樓主有些緊急工作請求兼職同事幫忙完成，詎料竟被一口拒絕，原因竟是「啱啱搽咗第一層指甲油，而家未乾，我仲要搽晒先做到嘢，如果好急你就自己做住先啦」。這個推工作的理由，令樓主不禁傻眼，而他向主管報告後，主管竟沒有怪責兼職女同事，令他更為氣憤，

有網民知道主管沒有怪責兼職同事上班食早餐、網購後，紛紛跪求樓主介紹這份「筍工」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為2位女同事可能認識公司高層，「睇下呢兩個係咪老闆嘅親戚朋友仔女」、「新人都咁夠薑肯定上面有人」，建議樓主向老闆投訴前要查清楚。惟樓主稱兼職女事應非有關係人士。亦有人指該職位時薪不低，而且可以「推job」，錯重點地希望樓主介紹，「份工仲請唔請人，我都想去嘆吓」、「筍工！求介紹」。

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